新北全運會19日拳擊競賽，男子52公斤級台北市選手洪傳勛只花40秒便K.O.屏東好手潘沂鑫，強勢奪取金牌賽門票；台北市黃筱雯、吳詩儀、新北市林郁婷及新竹縣陳念琴4位東京奧運女將，也都順利過關斬將，20日將各自量級全力爭金，其中女子75公斤級陳念琴2場比賽對手都主動棄權，讓她還沒流汗就取得金牌戰門票。

洪傳勛曾3度奪下城市盃冠軍，先前才在全大運52公斤級摘金，國內外賽事都能看見他的身影，19日他在全運首戰，面對來自屏東縣、在全大運49公斤級奪金的潘沂鑫，僅40秒就將對手K.O.。

在東京奧運拳擊女子51公斤級拿下中華隊首面奧運銅牌的黃筱雯，全運會參加女子組54公斤級，4強賽第1回合主動攻擊，因裁判裁定比賽而晉級。賽後黃筱雯表示，經過東奧洗禮後，自己面對國內各項賽事，心態更沉穩，以往第1回合較容易失常的狀況，也漸漸克服。她說，全運會後將全力備戰年底於土耳其舉辦的世錦賽，本次全運會也有以賽代訓的意義。

同為種子的新北市選手林郁婷於女子60公斤級4強賽亮相，本屆全運會拳擊比賽地點是她的母校鶯歌工商，她笑稱現在的環境、設備相較過去明顯提升，身為畢業校友「在自家門口更不能漏氣」。這是林郁婷第5度參加全運會，19日4強賽對手彰化縣賴品樺「丟毛巾」棄權，讓她輕鬆晉級20日決賽，將挑戰個人全運會第4金。

壓軸登場的新竹縣選手陳念琴，是女子75公斤級「大魔王」，2場比賽對手都主動棄權，讓她回到休息區被隨隊人員笑稱「汗都沒滴就結束了。」陳念琴則覺得相當可惜，原先希望藉由全運會，多和同量級選手切磋，可惜比賽「開打就結束」。先前陳念琴透過社群媒體向粉絲告知自己罹癌一事，她在全運會也展現樂觀態度，希望透過成功擊敗病魔的經驗，鼓勵許多同為疾病所苦的病友。

黃筱雯（左）晉級全運會拳擊女子54公斤級金牌戰。（全運會提供）