景文科大師生於19日前往新北市石碇楓子林老五老基金會公共托老中心，為銀髮長者烹調營養健康餐盒，舉辦「秀秀大寶貝-青銀共餐義煮」活動。（景文科大提供）

景文科大師生於19日前往新北市石碇楓子林老五老基金會公共托老中心，為銀髮長者烹調營養健康餐盒，舉辦「秀秀大寶貝-青銀共餐義煮」活動。（景文科大提供）

景文科大師生於19日前往新北市石碇楓子林老五老基金會公共托老中心，為銀髮長者烹調營養健康餐盒，舉辦「秀秀大寶貝-青銀共餐義煮」活動。（景文科大提供）

疫情趨緩時刻，配合10月20日世界骨質疏鬆日照顧長者骨質健康，景文科大師生於19日前往新北市石碇楓子林老五老基金會公共托老中心，為銀髮長者烹調營養健康餐盒，舉辦「秀秀大寶貝-青銀共餐義煮」活動，帶來的菜色都是滿滿的健康，不僅補鈣還補充維生素等多種健康元素，由景文學生為銀髮老人們健康來把關，並溫暖送到長者家們門口，在家也感受到景文科大師生的用心，讓老人品嘗健康美味、無負擔的家常美食。

義煮是由餐飲管理系何育任老師指導學生製作，一群年輕學生穿著正式廚服，拿起菜刀、鍋鏟展現平日所學，針對骨質食物設計菜單，作品有「滷幸福豬腳、皮蛋空心菜、麻婆豆腐、絲瓜金針菇、番茄炒蛋及當季水果」；營養「鈣」均衡，長者吃了都紛紛豎起大拇指，還準備小禮物回饋給辛苦的學生。

參與菜單設計的陸冠中同學表示，「其實補鈣的料理非常多元化，為何選擇豬腳，因為豬腳不僅可以補鈣也有膠原蛋白可以養顏美容，所以做給長輩吃再好不過了」；而參與義煮的李柏諭說：「今日主菜豬腳，在我小時候，我阿嬤也常常燉給我吃，讓我長大頭好壯壯。」。

負責送餐的游沛恩同學表示：「有許多長輩行動不方便出外購買午餐，跟著基金會的協助下，主動將愛心餐盒送到長者家，寒冷的天氣中，加上我們用心準備的營養餐盒，我相信長著們會感受到我們的用心的」。

景文科技大學表示，藉由教育部大學社會責任的推動、新北市政府惜食分享計畫及育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助，自107年度起已在新北地區各關懷據點辦理數次惜食義煮銀髮共餐活動。