大甲媽祖遶境回鑾鎮瀾宮，信眾擠爆。（黃國峰攝）

罷免案倒數計時，立委陳柏惟「苦行」效果不佳，急獨人士王獻極力挺竟稱筊杯獲「大甲媽祖指示，國共聯合欺壓3Q，...交待要挺3Q」，王獻極貼文一出，立馬遭網友狂噓：「大甲媽被黑道挾持 有苦說不出！」、「騙神昌的傳人，假傳神意的台獨份子，真是塔綠班一脈相傳！」，王獻極出爛招更證明陳柏惟的不適格。

台灣國創辦人王獻極在臉書發文指出，他和台灣國成員今(19)日到大甲鎮瀾宮報到，筊杯獲得「大甲媽祖指示，國共聯合欺壓3Q，令衪氣憤不能安眠，交待台中二選區選民23日站出來，挺3Q，愛台中護台灣，大甲媽才能安眠。」

王獻極荒謬言行，立即引起反彈，網友一面倒怒罵：「大甲媽被黑道挾持 有苦說不出！」、「騙神昌的傳人，假傳神意的台獨份子，真是塔綠班一脈相傳！」、「好大的狗膽！竟敢利用“大甲媽”的聖名來欺騙人民，跟蘇貞昌一樣可惡至極！」、「一看就知道挾媽祖令諸侯，笑死我了」、「玉皇大帝指示，肇事逃逸，不可饒恕，佛祖表示，神不可饒恕謊言者」。

王獻極的身份是所謂台灣國創辦人，網友也不假顏色斥責：「台灣國存在嗎？現在只有中華民國 要改名就修憲吧 否則就是叛國」、「是不是忘了媽祖來自中國」、「假台獨真賣台的三腳仔後代又在亂咬人了？」。