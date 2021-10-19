美國跨黨派10名參議員提案，禁止科技巨頭利用平台，偏頗自家產品與服務推銷，預料亞馬遜、Google營運受到衝擊，但目前美國反壟斷行動，真正過關的法案寥寥無幾，後續有待觀察，道瓊期指盤前漲近200點。隨著網飛(Netflix)將在盤後公布財報、寶僑第三季財報獲利優於預期，美股周二(19日)開盤上漲逾百點，網飛走跌。

截至台灣時間19日晚間9點40分，道瓊工業平均指數上漲102.42點或0.29%、暫報35361.03點；標普500指數上漲16.19點或0.36%、暫報4502.65點，站回4500點關卡；那斯達克指數上漲63.21點或0.42%、暫報15085.02點；費城半導體指數上漲7.70 點或0.23%、暫報3346.48點。

5大科技巨頭股價齊漲，電動車大廠特斯拉股價漲0.20%、暫報871.81美元；台積電ADR股價漲0.61%、暫報116.04 美元；聯電ADR股價漲2.02%、暫報10.59美元。

Netflix雖然今年的新增訂閱用戶數增速放緩，但維持用戶數仍維持在一定程度，至於背後急起直追的Disney+則是被分析師警告美國用戶增速已經達大幅放緩，Netflix近期推出、在全球爆紅的南韓影集《魷魚遊戲》，也展現了Netflix在全球的編劇創造力，讓該公司更有能力與同業競爭。

本周除了Netflix、寶僑以及嬌生等公司公布財報，ASML將在20日盤前公布財報，還有英特爾、特斯拉等公司即將公布上一季度的業績報告。