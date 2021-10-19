大陸官方為解決煤電供給吃緊再度出招！大陸國家發改委19日召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會，並提出擴大煤炭產量、引導煤炭回歸合理價格等八項措施，盡全力保障煤電供應，確保民眾可以溫暖過冬。

新浪財經報導，19日出席上述會議的包括國家鐵路集團、中石油、中石化、中海油、國家管網公司、國家電網、南方電網、華能、大唐、華電、國家電投、華潤、國家能源、中煤等所有重要電力企業的負責人，足可見會議規格之高。

發改委對接下來的保供穩價提出八項明確要求：一是進一步釋放煤炭產能。二是穩定增加煤炭產量。三是引導煤炭價格回歸合理水準。四是進一步落實發電供熱企業煤炭中長期合同全覆蓋。五是推動煤電機組應發盡發。六是嚴格按照合同保障供用氣。七是加強能源運輸保障。八是加強期現貨市場聯動監管。

發改委並表示，要科學組織實施有序用電，首先限制「兩高」項目用電、特別是要堅決限制落後產能的高耗能專案用電，堅決做到限電不拉閘、限電不限民用。