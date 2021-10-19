惠譽國際信評19日調升中國鋼鐵集團公司（CSC）長期信評等級為“AA(twn)”，旗下子公司中龍鋼鐵同步調升一級，至“AA-(twn)”，兩家母子公司的信評展望均為「穩定」。這是中鋼集團今年來第二波的信用評等轉佳訊息，惟，兩波背後的因素大有不同。

惠譽信評指出，中鋼此次調升評級，是因為惠譽於今年9月將台灣的長期發行人違約評級（IDR）從“AA-”上調至“AA”，以中鋼公司與台灣政府之間的緊密聯繫關係，即經濟部代表政府持有中鋼20％的股權，是最大股東，估計政府會提供全面支持。隨台灣主權評等同步調升中鋼的本地長期評級，以及中鋼的高級無擔保評級上調至“AA（twn）”。依照惠譽的標準，中鋼的企業評級比台灣最佳風險（AA/穩定）低三個等級，中鋼取得的信評亦是台灣信評體系”twn”。

至於中龍鋼鐵，惠譽指出，此次調升評等行動是源自母公司中鋼的長期評等調升一級，預期中鋼與中龍之間的聯繫將保持不變，因此予以同步調升。作為中鋼的子公司，中龍的本地長期評等比中鋼的評級低一級，符合惠譽的母子公司聯動評級標準。

至於中鋼的市場地位，惠譽指出，中鋼在上游煉鋼領域擁有國家支持的壟斷地位，占國內鋼鐵市場約70％極高占比，鐵是許多基礎設施和製造業的關鍵經濟投入，中鋼能使台灣在不嚴重依賴進口情況下，保持較高的鋼鐵自給率。加上中鋼的國有企業身份顯著，政府部會應會強力防止該公司出現任何違約的可能，因此可以確定來自官方的財務支持不至於中斷。

標普全球評級台灣子公司中華信評，是今年4月為中鋼公司的評等展望由負向轉較優的「穩定」，集團旗下子公司中鴻，中鋼構，中龍等的評等展望同步改善，主因來自中鋼集團的鋼鐵產品，受到全球景氣強勁復甦的需求，為中鋼的銷售量與產品價格提供支撐，進而提升該公司2021年的營運現金流量產生能力。