國民黨立委賴士葆、羅明才今（19）日詢問行政院長蘇貞昌，能否為了紓困振興、平抑物價，凍漲油價？蘇貞昌表示：「油價已經有一個機制，而且10幾年來都照著這個機制走，哪怕明天要投票，這個機制該漲也是漲」。對此，國民黨立院黨團怒問蔡英文，油價不凍漲是你的意思嗎？請出來面對！

行政院主計總處主計長朱澤民答覆時也說，「油價有一定的公式，我們就按照那個公式。」主計長朱澤民，國民黨立院黨團今發新聞稿砲轟朱澤民真的該下臺了！忘記蚵仔麵線價格就算了，2018年的凍漲油價時的主計長是朱澤民，現在說有公式就按照公式也是朱澤民，標準如此前後不一，立場前後矛盾，只會迎合蘇貞昌院長當個太平官，「朱主計長，您已經不適任了！」

國民黨立院黨團披露，前任行政院長賴清德在2018年2月宣佈因應春節，油價凍漲兩週；同年10月7日，中油本應調漲油價，結果政策突然大轉彎，中油對外表示，油價不斷上揚恐導致各行各業運輸等相關成本提升，可能會帶動物價飆向高點，考量這些因素後才決定不調漲油價。

國民黨立院黨團質疑蘇貞昌，為何無法體會基層民眾的苦？為何要說謊10年來都是依照油價公式機制來走？明明2018年有兩次「凍漲」油價的政策指示，新冠疫情影響各行各業甚鉅，為什麼不願意體諒一下百姓的苦？難道是蔡英文總統不用連任了，所以不願意再演下去？只顧中油的營收，不顧人民的死活？

國民黨立院黨團也怒批民進黨，全黨有空幫3Q站臺，卻沒空管平民百姓日子能不能過下去，這樣的政府，這樣的院長，人民還要忍多久？全民都看到眼裡，罵在心裡，蘇貞昌真的在乎人民嗎？還是只在乎官位？蔡英文不說凍漲，蘇貞昌就不敢凍，那就要問問蔡英文總統，電價凍漲到明年三月，油價卻不凍漲？「這是你的意思嗎？請蔡英文總統出來面對！」