宅神朱學恒18日與前民進黨立委郭正亮一起進行網路直播討論時事，朱學恒翻出了郭正亮年輕時的照片，並品評郭正亮的長相，指他年輕的時候長得像壞人，郭正亮則反駁，表示自己是智慧人士。接著，朱學恒又翻出郭正亮擔任立委時的照片，指郭正亮好像變胖了，郭正亮則說，那時候他常常要跑攤，並自爆以前自己酒量不錯。

朱學恒今天邀請郭正亮一起進行網路直播，討論最近的各種時事，兩人談到一半，朱學恒突然拿出一張郭正亮年輕時的照片直言，「他以前頭髮多的時候看起來很下流，現在真的變的佛光普照的樣子，以前很糟糕」，郭正亮則說，「這都很年輕的照片。

朱學恒問郭正亮，「那你以前為什麼長得像壞人？」郭正亮反駁，「額頭那麼高，一看就是智慧人士」，朱學恒則說，「智慧人士，但不可以看起來…」，郭正亮打斷他，「佛光充滿，法喜充滿」。

接著，朱學恒又翻出另一張郭正亮的照片，「隨著年紀漸長，變老了一點」，郭正亮看到照片後直言，「我現在的年紀跟那個時候差了20歲」；朱學恒說，「看起來這時候心境已經漸漸有了轉換，非常可能是夫人以身餵虎、割肉餵鷹，讓戾氣消弭」，郭正亮回答，「已經看透人世了」。

朱學恒18日和郭正亮進行直播時，翻出郭正亮年輕時的照片。(圖 翻攝自朱學恒YT直播)

最後朱學恒翻出了郭正亮擔任立委時的照片，「這就是一個轉換，當立委時人又變胖了，顯然吃好喝好」，郭正亮回答，「我太好友了，一到朋友那邊就喝酒，這是很近的照片」，朱學恒說，「你年輕的時候，感覺心懷不軌，眼神不正，但到了這個時候就笑容可掬」。

朱學恒18日和郭正亮進行直播時，翻出郭正亮擔任立委時的照片。(圖 翻攝自朱學恒YT直播)

郭正亮指出，當立委的時候，在政黨有黨紀約束，那時候因為擔任公職到處跑攤，「我親和力很強的，到了總是要吃幾口、喝幾杯，我是真喝，那時候酒量相當不錯，後來就比較戒了」。郭正亮還說，任何理想的追求都需要原動力，有些人轉到性慾、有些人轉到權力、有些轉到事業的追求，「我是認真追求知識，我真的讀過很多書」，朱學恒則說，「我也讀過很多書」。