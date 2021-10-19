外資上周對亞股採取觀望態度，一方面有全球供應鏈持續緊俏、布蘭特原油價格站上每桶80美元的利空，另一方面卻是美國企業獲利與經濟數據好轉的利多。其中，對與景氣循環連動較高的印度與東協等股市，外資上週持續買入，但在東北亞股市中，外資對大陸與韓國股市卻是淨流出，僅對台股買超，可見隨著第三季財報旺季即將展開，市場也開始評估通膨對亞洲企業獲利的影響。

根據統計，上週外資對大陸股市淨流出0.15億美元、對韓國股市也賣超10.43億美元，但前週遭到外資大幅賣超的台股，卻在上週迎來了1.20億美元小額的買超，顯示對於東北亞股市，外資現在態度較為觀望。

反觀東協股市，外資在上週的態度就略顯積極，其中對泰國股市買超金額就達2.84億美元，對印尼股市更是淨流入3.38億美元，對馬來西亞也淨流入1.49億美元，規模都超過當週對台股的買超。此外，外資在上週持續買進印度股市1.57億美元，使得印度大盤指數全年累計漲幅超過28％，依舊是亞股今年表現最佳的市場。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，現在剛好進入第三季企業財報的旺季，目前市場對美國S&P 500指數與歐洲道瓊600指數的獲利預估，預期會較去年同期增長30％到35％不等，依舊在長期平均水準之上，只要沒有太大意外，第三季的企業獲利應該還是可以持續帶動股價表現。不過關鍵就在於，過去這段期間的通膨是否有影響到企業獲利，特別是對以製造出口為主的亞太經濟體與相關企業來說，對通膨與油價都相對較為敏感，這也是資金現在對亞股會暫時觀望的主因。

不過，林雅慧表示，儘管現在市場都要面臨供應鏈中斷、交貨時間延長及商品需求上升所引發的通膨負擔，但隨著經濟解封帶動供給增加、市場對商品需求將從製造業移轉至服務業，所以預期導致通膨的部分因素也將緩解，並讓美國的通膨在明年中之後回落到聯準會的目標區間內。

林雅慧說，亞股雖然對通膨較敏感，但由於歐、美需求的帶動企業獲利向上，全球經濟還是會維持擴張的格局，所以類股輪動依舊會是亞股未來的主軸。在此情況下，無論是東北亞還是東南亞股市都各有機會，甚至日股也會因為估值面與政策面（首相換人）的優勢而吸引資金流入。根據統計，日股在前週就淨流入了90.30億美元，是今年來最大的單週淨流入記錄。

至於大陸股市，林雅慧建議，雖然目前市場雜音仍多，但進口替代的產業策略與加強社會消費仍是大陸經濟的長期重心，再加上官方目前有充分的貨幣與財政工具以對抗環境變數，股市估值面在新興亞股中又相對具有競爭力，所以預期第四季大陸股市可望走出與第三季不同的行情。