振興五倍券和各式加碼券陸續發放推出，HAPPY GO透過App進行即時線上調查顯示，卡友打算使用五倍券的前三大消費通路依序為量販、百貨和超商超市，均在五成以上。

隨著全台百貨周年慶陸續鳴槍開跑，HAPPY GO即日起推出「陪你疫起兌最大」活動，即日起，凡兌點消費，就有機會抽中Garmin運動手錶和最新的iPhone 13 Pro，同時攜手集團二家百貨在周慶預購期間起推出二百點兌一百元的「點點成金」紅利兌換方案；十月底前使用HAPPY GO Pay還能享單筆消費滿500元贈100點，消費累積5000元再享300點的「搶先振興」方案，陪全台千萬卡友在後疫情時代以五倍券聰明消費，放大點數價值兌點折現賺最大。

HAPPY GO在開放數位綁定和發放紙本五倍券後各進行一波App線上即時調查，調查發現，App的使用者對於數位綁定的五倍券接受度相對高，數位和紙本的比例約為6：4。五倍券領取後，有六成者打算用在綜合量販店，五成七打算用在百貨通路，二者占最大宗，其次則為超商超市，電商網購平台和傳統市場或夜市攤販則分列第四和第五位。

而在百貨周年慶期間，預計消費的前三大類型則呈現男女大不同，男性的前三大類別依序為3C電子、食品餐飲和生活家電，女性卡友則依序為食品餐飲、服飾配件和美容保健產品。至於五倍券打算多久以內會花完，有四成五尚未決定，二成三者預計一個月內使用完，三成二則會在年底前使用，顯示年底第四季百貨周年慶期間將有龐大消費需求湧現。

為助攻周年慶買氣，HAPPY GO祭出點點成金方案，凡於全台遠東百貨消費，每二百點可兌換一百元紅利金，預購期間使用HAPPY GO Pay還可另享全館當日單筆刷5000元送200元抵用券優惠。十一月登場的遠東SOGO百貨周年慶，包括中壢店和台北三館，卡友均可透過HAPPY GO App直接以二百點兌換一百元的購物金，周年慶期間消費抵用後單筆金額達2000元加贈200點，周年慶首四日使用HG Pay支付額外再贈200點。

HAPPY GO近日推出一系列的品牌活動，包括以「Stay together，Stay HAPPY GO」為主題、傳遞快樂正向的品牌價值與精神的品牌影片，以及「陪你疫起兌最大」活動，祭出四大公益團體弱勢孩童集結創作的限量2022年愛心年曆、Garmin運動手錶和最新的iPhone 13 Pro等大獎，以鼓勵卡友於周慶期間兌點，或將零碎點數捐贈給公益團體；十一月也會陸續於App推出快閃好康活動，可用一點兌換百貨和超商禮券、威秀電影票等，希望給一起堅持防疫的全民多一點的鼓勵和喝采，放大點數價值、快樂多一點。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，五月中旬全台疫情高度警戒，保持安全社交距離也帶動行動支付的持續成長，從HAPPY GO Pay的消費情況來看，自七月下旬警戒降級後，平均單月交易量較三級警戒前高約1.2倍，而人均消費的年成長率也較警戒前高12％。看好振興五倍券及第四季百貨零售的消費旺季需求，HAPPY GO推出「搶先振興 加碼消費購物金」及「全面單筆5倍贈」方案，十月底前，無須數位綁定振興五倍券，凡以HAPPY GO Pay直接消費即可搶先獲得高倍數的點數回饋，百貨周年慶期間卡友還可將點數折抵現金，搭配各家銀行推出的振興五倍券方案使用，一次消費賺取二種優惠，絕對是消費者最聰明的選擇。

周年慶期間賺點再折抵的消費妙招還包括HAPPY GO線上導購服務，即日起透過購賺點導流網，集結居家寢飾FET.com以及美妝的草莓網，服裝服飾的CHARLES & KEITH和Pedro，以及餐飲Mega 50等，最高可享點數十倍賺的優惠。年底有續約需求的消費者，也可選擇申辦遠傳搶付的HAPPY GO點數方案，最高可享HAPPY GO點數36000點回饋，11/30前新申辦或攜碼的前十名用戶，加碼送限量HAPPY GO點數500點。