一名網友分享，遇上又帥又有個性的飲料店老闆，一名男客人點完飲料就只顧滑手機，店家飲料做好怎麼大聲叫都沒人理，等到手機男想起，衝過來問飲料好了沒稱「趕時間」，口氣不佳還要店家「快點」，結果老闆爆氣回嗆：「急就不要買飲料，去喝水。錢還給你，老闆就是我，隨便你負評。」，讓在一旁的網友整個看傻，覺得老闆實在太帥了。

一名網友在Dcard分享，看到一間裝潢復古而且老闆很有個性、很帥的店，就忍不住進去點了，門口長椅上還有低頭滑手機的男生。原PO點餐時，之前客人點的飲料做好了，老闆多次大聲喊：「多多綠加珍珠好了喔！」但無人回應，因此將飲料放一旁，繼續服務原PO。

正當原PO結完帳的剎那，剛剛坐在長椅上滑手機的男生很急的衝過來說「做好沒？我趕時間」，老闆表示喊了很多次，但對方只顧滑手機，原PO說男子用一副欠他幾百萬的口氣說「沒聽到，所以做好了嗎？」、「快點啦！我真的趕時間！」。

結果老闆直接爆氣回：「你在那邊滑手機，叫了又不聽，還自己在急你當我開玩笑嗎？急就不要買飲料，去喝水。錢還給你，老闆就是我，隨便你負評。」，男生直接傻在原地，回神後抓著錢沿路三字經的走了。

原PO表示自己當下整個覺得：「喔靠，太帥了吧這個。」，而老闆還對他表示抱歉，並送上10元優惠券。

網友看完也紛紛回應：「老闆太帥了吧」、「在哪裡 想去買」、「愛死這種老闆，沒有在跟奧客客氣」、「老闆超帥哈哈哈遇到奧客就是要這樣啦！不過這前提下也只有老闆才能這樣做，身為一個小員工根本不能嗆奧客嗚嗚」。

不過也有人認為：「為啥我覺得是老闆EQ低阿，看原文除了口氣不好以外他也沒怪老闆也沒開噴阿，老闆說有叫號他也是說他沒聽到不是嗎」、「為什麼這邊風向那麼一致⋯？雖然客人真的有問題，但那個老闆也完全沒必要發那麼大的脾氣吧，不懂哪裡讓人覺得老闆很帥」、「有時候滑手機可能是在處理公事……那個男的有可能今天真的超忙好不容易才能來買一杯飲料，甚至飲料可能還是幫上司買的」。

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