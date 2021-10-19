氣象局指出，明天各地仍大多為多雲到晴天氣，周四（21日）起，北台灣即將再度變天。（摘自氣象局）

中央氣象局指出，今天（19日）各地多雲到晴，晚上迎風面水氣稍微增加，基隆北海岸及宜蘭的雨會稍多一些，大台北降雨機率略提高。明（20日）起水氣會稍稍變多，不過，周四（21日）起將會有新一波東北風報到，北台灣即將再度變天，溫度又會降至20度上下，北部、東半部周末降溫、雨增多，又回到濕涼天氣。

周四（21日）起新一波東北風報到，周末北台灣高溫又會降至20度上下，西半部留意日夜溫差較大。（摘自氣象局）

氣象局指出，明天各地仍大多為多雲到晴天氣，迎風面的基隆北海岸、大台北及東半部偶有局部短暫雨，基隆北海岸雨勢較明顯，午後中南部山區及南部近山區平地則有零星短暫陣雨；早晚仍有涼意，西半部日夜溫差稍大，各地低溫約21-24度，白天西半部高溫約28-31度，東半部約27度上下。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，北台灣好天氣大概只剩下1-2天，周四（21日）起，隨著新一波東北風增強，溫度將持續在20度上下徘徊，再伴隨華南水氣，北部、東半部，預估將回到濕涼的天氣型態，一路濕涼到週末。

颱風論壇分析，根據最新預報模式來看，東北部的雨勢較明顯，各地山區也有機會飄雨，中南部平地受這波水氣影較小，天氣以陰天為主；愈往南走，天氣愈好，南部高溫仍有機會到3字頭，但需留意日夜溫差較大。