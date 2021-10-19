一名業餘潛水員在以色列北部淺海區，發現了一把古代長劍，雖然沾附大量海洋生物，但外型仍然完整，據信原本是900年前的1位十字軍騎士所有

BBC報導，住在亞特利特鎮(Atlit)的薩拉米‧卡辛(Shlomi Katzin)周末在海法(Hayfa)的海邊潛水，他無意間發現水下有形狀奇特的東西，原本以為只是個長得像劍的奇石，拔出來一看才知真的就是古劍。

卡辛在水下發現奇特外型的物體，他立即拍照下來。(圖/Shlomi Katzin)

這把長劍達到1公尺長，外表全部被泥沙包覆，還有貝殼與海藻茲生著，卻也因此保護劍身不會持續鏽蝕，相當難得。

劍上沾附著已固結的泥沙，還有大量海洋生物。(圖/Shlomi Katzin)

卡辛將這把劍贈交給以色列文物局(Israel Antiques AuthorityIAA)，文物局授與卡辛「良好公民證書」做為答謝。

發現者卡辛將長劍捐贈給以色列文物局。(圖/Shlomi Katzin)

以色列文物局表示，在完成清潔和分析後，會將此劍公開展示給大家，做為以色列歷史文物的一部分。

這把大劍很可能屬於1名十字軍騎士所有，歐洲各國在1095年起，以收復聖地的名義組織十字軍，前往地中海東岸與北非，試圖從穆斯林手中奪取耶路撒冷和聖地其他地區的控制權，持續了幾個世紀，是歐洲中世紀晚期最主要的大事件。

以色列文物局海洋考古學家寇比‧謝維特( Kobi Sharvit) 說，長劍發現的地點正是十字軍海上航路的必經之地，當地有許多豐富的考古發現。

他補充說，研究人員推測，它可能與亞特利特附近的十字軍城堡(Crusader Fortress)有關。