最新報告顯示，過去兩年全球在氣候變遷計畫的投資雖然有所增加，但仍遠遠未達轉型至低碳經濟、以及將天氣變化影響最小化所需的水準。

根據非營利研究組織「氣候政策倡議」（Climate Policy Initiative；CPI）兩年一度的氣候投資調查顯示，2019年全球氣候計畫的投資金額達6230億美元，2020年增加至6400億美元，兩項數據雖然創下紀錄，但投資支出的成長速度已經減緩。

氣候政策倡議廣泛調查公共與民間部門的氣候支出，涵蓋範圍包括電動車購買和基礎建設投資等。

氣候政策倡議指出，沒有任何產業獲得足夠的投資，得以轉型至符合2015年巴黎氣候協定目標的低碳經濟。在營建和汽車銷售等領域，低碳方案的投資遠低於高排放量方案。

擴大氣候變遷投資是第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）的主要目標，該大會將於11月在蘇格蘭格拉斯哥召開。

氣候政策倡議表示，「氣候投資理想上應該要有數兆美元，過去幾年來全球不乏針對淨零排放與實現巴黎協定目標的計畫，但實際投資金額與排放趨勢尚未反映減碳雄心。」

氣候政策倡議的調查與國際能源總署（IEA）日前公布的報告相呼應，後者主張潔淨能源投資必須在2030年增加兩倍，才能在2050年前達到淨零排放。

氣候政策倡議指出，氣候投資成長減速格外令人擔心，因為新冠肺炎疫情對國家預算的影響尚未全面顯現，不過紓困方案有助加速退出石化燃料。

調查顯示，2019年與2020年全球51％的氣候投資支出來自政府部門，大致與之前兩年相符。

至於民間部門，商業金融機構在2019年與2020年的氣候投資較之前兩年大增逾一倍，主要因為美國、大陸與西歐的銀行加碼投資再生能源。