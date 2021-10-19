近期大陸煤炭價格快速上漲，連創歷史新高，大幅推高下遊行業生產成本，連帶對電力供應和冬季供暖產生不利影響。對此大陸國家發改委19日表示，將研究對煤炭價格採取干預措施，確保煤炭價格回歸合理區間。

發改委官網公布的新聞稿指出，針對近期沒碳價格過高，發改委在19日召集重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會舉行今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格採取干預措施。

發改委稱，根據「價格法」第30條明確規定，當重要商品和服務價格顯著上漲或者有可能顯著上漲，官方可對部分價格採取限定差價率或者利潤率、規定限價、實行提價申報制度和調價備案制度等干預措施。

發改委稱，煤炭是重要基礎能源，與國計民生密切相關，目前價格漲幅已完全脫離供求基本面，且臨近採暖季。接下來將運用「價格法」規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，民眾能溫暖過冬。