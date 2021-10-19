明年2022年是全台縣市長大選，藍綠已陸續開始整軍備戰，在六都部分，現任台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦，都因任期屆滿在明年將卸任，但目前民進黨「2022縣市長提名條例」遲未出爐，傳黨中央已展開徵詢模式，台北市長部分探詢前交通部長林佳龍，桃園市長部分探詢衛福部長陳時中。對此，民進黨回應，相關提名作業辦法，尚在討論，目前未有決議。

總統兼民進黨黨主席 蔡英文。(圖/本報資料照)

民進黨全代會將在11月中旬舉行，全代會工作小組近期討論2022縣市長提名機制，初步達成共識；6都之外的16縣市，一般選區採初選，極艱困選區例如金門、連江則傾向徵召，至於6都，黨祕書長林錫耀9月29日向正國會中常委陳茂松提到「主席希望六都由她負責徵召提名」，遭黨中央不承認，但陳茂松10月6日舉行記者會證實此事，陳茂松認為，若總統這麼說，那就讓總統公開說明立場，若是祕書長傳話，拿著雞毛當令箭，他無法接受，但如果總統開口了，他就沒意見。

衛福部長陳時中。(圖/本報資料照，劉宗龍攝)

而六都中除台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁因有連任需求外，有4都可能是由主席徵召或全面初選，但黨內尚未有共識。而現有人選，曾傳出新竹市長林智堅被外界推測可能選桃園市長，但後來林表態不選，進而傳出陳時中遭鎖定，可能以「刺客」角色安排選桃園。但目前也傳出，綠委鄭運鵬或前立委鄭寶清也都有意或被看好參選市長，陳時中只是可變化活棋之一。

前交通部長 林佳龍。(圖/本報資料照，潘千詩攝)

至於台北市長部分，由於對民進黨而言是艱困選區，傳出黨內希望是由選過大型選舉，又有當直轄市長經驗的中生代人來領軍，扮演重要角色為黨出戰，因而傳出林佳龍是人選之一。不過，過去也曾傳出，任期屆滿的基隆市長林右昌、宣布復出的前文化部長鄭麗君也是可能人選，最後黨內初選是誰出線，值得關注後續情形。

而對於消息說法，據TVBS報導，民進黨發言人顏若芳回應，相關提名辦法仍在討論中，目前尚未有任何決議。