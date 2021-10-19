對於今天立法院總質詢，國民黨立委賴士葆表示，他心中是無比的嚴肅與沉痛。一次又一次的工安事故、防疫破口，生命輕逝如螻蟻般卑賤，官員笑罵由他繼續戀棧官位。

賴士葆在臉書表示，他舉游錫堃因為八掌溪事件死4人就請辭，蘇貞昌不能否認。但是權力的誘惑勝過良知的控訴，只好佯裝無視災難存在，只能跟陳時中同一口徑說：「應該負怎樣責任、誰該負責任，一定不會護短。」蘇內閣創新用口頭負責，行動不負責的模式來敷衍社會大眾。

賴士葆認為，蘇貞昌一再撇清責任，他在閣揆任內死了1千多人的不幸事件，他就是不肯負起政治責任。總質詢的時候，舉的是令人沉痛的傷亡數字，蘇貞昌心知肚明其實心虛。

賴士葆諷刺，孔子的「七十從心所欲，不逾矩」，蘇貞昌將之改寫成為「七十從心所欲，不下台。」

賴士葆披露，陳時中面對3＋11防疫破口，死了8百多人，顢頇的否定兩者之間的關聯，堅持不下台。吳釗燮在任內，4個邦交國斷交的空前外交挫敗，如今繼續安坐外交部長的位子，還有陳其邁過去叫胡志強下台自己不下台等例子，這些官員都會感到慶幸與安慰，因為閣揆本身跟他們一樣戀棧官位，甚至更有過之無不及。前幾天遠見公布民調，內閣改組首長最應該被撤換的第1名就是蘇貞昌，閣揆真是一夫當關庇蔭所有的閣員，大家沆瀣一氣。

賴士葆痛批，蘇貞昌暨其內閣創造台灣政治史的戀棧歷史紀錄，一群誤國誤民的官員已經改寫政治責任的定義。