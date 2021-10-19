摩根士丹利證券直言記憶體冬天已至，需求與庫存等多項產業逆風持續惡化，半導體產業分析師顏志天判斷，NOR Flash報價本季觸頂反轉，2022年供需缺口將進一步收窄，降評旺宏（2337）、華邦電（2344）至「劣於大盤」，推測合理股價分別降到30與21元。

儘管大摩不認為NOR Flash價格會在2022年上半年崩塌，然強調旺宏、華邦電過往處在報價下滑期間時，股價淨值比通常會低於一倍。以獲利表現來看，外資估算，旺宏2021年每股純益5.56元，2022、2023年逐年下滑至4.91與4.25元；華邦電則是從2021年的3.61元，連年降至3.07與2.41元，雙雄每年獲利衰退幅度都超越雙位數。

顏志天指出，NOR Flash價格確實如摩根士丹利所料，第四季平均僅能持平至小幅季增，遜於市場期待。大摩認為，短線主要還是擔心終端需求不振，像是微控制器（MCU）價格10月出現劇烈修正、特殊型DRAM價格亦疲軟，放眼2022年第一季，認為NOR Flash報價將呈季減，2022年報價空間將受壓抑。

摩根士丹利進一步解釋終端需求的下滑情況：一、大摩調查顯示PC需求走弱；二、PC庫存追蹤數據顯示，美國通路商的NB庫存不斷提高；三、根據大摩的大陸CIO調查，大陸企業2022年的物聯網（IoT）相關開支將會降低。四、電視需求持續走弱中（尤其是大陸市場），2021年出貨量可能年減雙位數百分點。五、根據供應鏈調查，消費型MCU需求過去一個月持續下滑中。