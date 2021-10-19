美國醫療用品及藥品製造商嬌生（J&J）第三營收年增11％至233.4億美元，低於市場預估的236.4億美元。其新冠疫苗第三季全球銷售額達5.02億美元，讓今年來新冠疫苗銷售額累積增加至7.66億美元。扣除一次性項目的每股獲利達2.6美元，高於市場預估2.35美元。