嬌生新冠疫苗 Q3全球銷售額逾5億美元 22:212021/10/19 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國醫療用品及藥品製造商嬌生（J&J）第三營收年增11％至233.4億美元，低於市場預估的236.4億美元。其新冠疫苗第三季全球銷售額達5.02億美元，讓今年來新冠疫苗銷售額累積增加至7.66億美元。扣除一次性項目的每股獲利達2.6美元，高於市場預估2.35美元。 美FDA擬批准混打第3劑 追打這款疫苗抗體暴增76倍 陸8月狂賣美債213億美元 持倉創11年新低 #全球 #億美 #新冠疫苗 #嬌生 #銷售額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》巨生醫上興櫃首日 股價振幅近4成 13:092021/10/19 財經 《國際產業》亞洲最大倉儲GLP 砸27億美元日本獵物流用地 15:592021/10/19 財經 《金融》FED偏鴿派 ETF資金流入美股 09:112021/10/19 財經 前英相布朗：富國疫苗未分享窮國 等同犯罪 04:102021/10/19 話題觀察 陸8月大幅減持美債213億美元 持倉規模近12年新低 10:072021/10/19 兩岸 美股基金 躍全球股票吸金王 04:102021/10/19 投資理財 港新冠疫苗接種率67.8％ 官員籲長者冬季前盡快接種 20:482021/10/19 兩岸 美國升息、能源危機 全球經濟2大風險 04:102021/10/19 焦點新聞 美企Q3業績亮眼 美股開漲百點 網飛盤後公布財報 21:522021/10/19 財經 豐田將斥資34億美元在美設廠 09:092021/10/19 財經 急轉彎！指揮中心：接種大陸國藥、科興疫苗不得登錄小黃卡 14:122021/10/19 生活 財經熱門新聞 魏哲家霸氣1句 台積電2奈米穩了？ 驚爆三星GAA技術靠山 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 瘋狂印鈔出大事！華爾街「狼王」看美股驚吐1句狠話 - 財經 不給救！恒大8.3兆債務快炸開 物業出售案疑被它喊卡 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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