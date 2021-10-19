網攻猖獗 谷歌CEO籲美政府加強監管 22:372021/10/19 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）接受〈華爾街日報〉專訪呼籲，在管理網路攻擊及獎勵政策創新和投資上，美國政府應扮演更積極的角色。近來多起網路遭駭事件，矛頭指向中俄駭客，對此皮查伊認為是時候制定類似科技日內瓦公約，建立全球性法律標準。他同時籲請政府孕育創新，迎戰中國的強勢競爭。 萊斯的警訊 台灣應走自己的路 台灣知名法學教授邵子平 參選南京人大代表 #皮查伊 #谷歌 #網攻 #CE #加強監管 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 掌握大陸監管變化 布局A股下波潛力股 11:562021/10/18 財經 科技基金多頭趨勢不變 04:102021/10/18 投資理財 網紅小玉「偷臉做謎片」百人受害 呂秋遠看不下去籲修法 08:532021/10/19 社會 協助危樓戶搬遷 政院祭租金補貼 04:102021/10/18 焦點要聞 油電糖水四國營企業 明年斥2,436億拚內需 04:102021/10/19 財經要聞 美妝搶攻周年慶 推出線上演唱會搶市 14:022021/10/19 消費 時論廣場》萊斯的警訊 台灣應走自己的路（趙春山） 19:432021/10/18 時論廣場 周迅迎47歲美顏不科學 陳坤曝好友私照網看傻 11:262021/10/18 娛樂 美社交軟體在陸全滅 外媒：微軟為這些業務犧牲領英 19:232021/10/18 財經 陸工信部：持續深入互聯網整治 04:102021/10/18 全球財經 習近平：防止平台壟斷 推動數位經濟健康發展 20:042021/10/19 財經 財經熱門新聞 魏哲家霸氣1句 台積電2奈米穩了？ 驚爆三星GAA技術靠山 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 瘋狂印鈔出大事！華爾街「狼王」看美股驚吐1句狠話 - 財經 不給救！恒大8.3兆債務快炸開 物業出售案疑被它喊卡 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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