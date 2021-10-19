谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）接受〈華爾街日報〉專訪呼籲，在管理網路攻擊及獎勵政策創新和投資上，美國政府應扮演更積極的角色。近來多起網路遭駭事件，矛頭指向中俄駭客，對此皮查伊認為是時候制定類似科技日內瓦公約，建立全球性法律標準。他同時籲請政府孕育創新，迎戰中國的強勢競爭。

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