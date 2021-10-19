屏東市大武路驚傳爆炸聲響，警消現場戒備。(屏東小鎮資訊提供)

屏東市大武路靠近建國路口，19日晚間9時許驚聞2聲爆炸聲響，屏東縣消防局獲報派遣7車14人前往戒備，並出動氣體偵測系統偵查，初步排除瓦斯外洩，懷疑可能是下水道沼氣導致，目前人員仍在現場戒備。

民眾於9時1分向消防局通報，指稱市區道路上傳出2聲爆炸聲響，讓附近民眾非常擔憂，擔心引發可能氣爆，警消隨即出動人車戒備，欣屏瓦斯也派員前往偵測，第一時間排除瓦斯外洩，因此懷疑是沼氣導致，警消除拉出封鎖線，並持續在現場灑水，同步釐清爆炸原因。