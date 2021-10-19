北市1名男子在交友軟體向17歲女子小芳（化名）自稱開瑪莎拉蒂，邀小芳來台北兜風，不過小芳赴約後，他卻改口說跑車正在保養，改成包計程車，男子路途中不斷自吹自擂、瞧不起小黃車款，等到最後付車資5千元時，卻臨時稱提款機領出不錢，甚至要小芳幫忙出一點、開口跟父母借，司機最後察覺不對勁趕緊報案。

檢方指出，男子今年初透過交友軟體認識17歲的小芳，邀情對方到台北，他會開著瑪莎拉蒂帶小芳遊車河，小芳心動之下帶著6歲妹妹共同赴約，不料見到男子後，男子卻改稱瑪莎拉蒂「剛好正在保養」，因此他改用「包計程車」方式，他一路帶著兩姊妹到各個超跑展示中心，還強調要再購入幾台車。

男子在車上時還囂張地對司機員說自己絕不會買路面上常見的汽車品牌，結果牛皮吹飽了終究會破，最後司機說車資共5千元，男子稱要下車至提款機領錢，最後又改口要求小芳也須分擔車資，甚至要小芳跟父母親要錢借用，這時司機員才驚覺不對勁，急忙開車到警局報案，朝《刑法》和誘罪偵辦。

不過男子到案供稱，當時是因為自己錢包不見，前到包下計程車讓讓兩姊妹陪他補辦證件，最後付車資因為身上無提款卡才付不出來，也沒有逼姊妹倆付錢，而小芳最後也出面表示當天僅是相約出遊，沒有受到男子的威脅利誘，檢方最後依罪證不足，處分不起訴。