日前一團21人登山團隊攀登大鬼湖，發生墜谷意外共1死1傷，屏東縣消防局近日調查發現，此團巫姓領隊竟無相關救護證照，也未替團員保險，將依法開罰。

大鬼湖登山團原訂趁著國慶連假於9日上山攀登大鬼湖，預計11日從台東端下山，不料卻有2名登山客意外墜谷，其中一人當場沒有生命跡象；屏東警消派出多名警消入山救援，光人力挺進要花2天2夜才能到達事故地點，加上當時天候不佳，直至15日才由空勤直升機將死者與傷者吊掛下山。

事後屏縣消防局調查，透過網路揪團的登山團隊，不僅領隊沒有相關證照，連團員保險都沒有，有消防員私下透露，真的非常離譜。

屏東縣消防局副局長李彬正表示，根據「屏東縣登山活動管理自治條例」，前往縣府公告管制山域，領隊必須具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，且須為同行成員投保登山事故險及登山緊急救援費用險，違者可處1萬至5萬元罰款。

巫姓領隊已明顯違反「屏東縣登山活動管理自治條例」，消防局將組審查委員會，討論相關罰則，也不排除求償相關搜救費用。