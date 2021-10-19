南韓YouTube頻道「Realgraphic」常找來身材曲線火辣的正妹，拍攝許多醉翁之意不在酒的養眼影片，吸引55.2萬網友訂閱。近日版主再度PO新片，竟是一名短髮女子在鏡頭前更衣，S型火辣身材令網友看得血脈賁張。

畫面中，一名臉部被打馬賽克的短髮女子站在類似攝影棚的地方，椅子、地板上堆滿待試穿的衣服，只見她接連換了藍色細肩帶連身短褲、白色鏤空背部挖空連體衣、素黑高衩連身泳衣、休閒服、黑色深V短洋裝、性感戰鬥裝+吊帶網襪、荷葉肩帶上衣+粉嫩短裙、史庫水等，穠纖合度的身材曲線一覽無遺，轉到背後還羞見臀上刺青，即便整支影片都沒有露重點部位，若隱若現的性感仍把老司機網友撩得心癢癢。

影片上架短短4天，就創造7.4萬點閱數，許多網友紛紛留言：「哇～好漂亮我愛你」、「女人和絲襪是絕配」、「這一定要給讚」、「皮膚就像蜂蜜一樣」、「比例也太好」、「這是一個非常令人興奮的影片」、「我討厭那個拉鍊」還有人特地留言討論該女的英文刺青含義。