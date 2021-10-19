女星祈錦鈅（小鈅）原本只是外拍模特兒，因為神似周子瑜的臉蛋加上超有料身材，被不少網友稱作「暗黑版子瑜」，爆紅後還獲新北市政府警察局青睞邀請合作，清新形象也讓她一夕成了「國民女友」。近日網紅小玉用AI換臉技術牟利消息曝光，祈錦鈅也是受害者之一，卻遭酸民批愛露胸賣肉活該，她突然曬出剪掉長髮帥美照，淡定寫下「沒我瀟灑」，被推敲是在回應酸民攻擊。

祈錦鈅變成國民女友後，人紅也是非多，今年4月才發生網友好意關心她，她卻像是吃了炸藥留言嗆網友，儘管事後有道歉仍不被領情；而昨（18）日網紅小玉的換臉事件，祈錦鈅也是眾多受害者之一，但部分網友卻攻擊她「露胸賣肉」，被換臉活該不意外等惡意評論。

面對酸民攻擊，祈錦鈅先是更新IG限時動態，反而安慰關心她的粉絲，「我沒事啦，我會更寵自己」；之後突然又發文，曬出她正在剪長髮的照片，短到耳朵下3公分，更寫著「友善點會死？真是沒我瀟灑又沒我帥」。後來又上傳剪完頭髮後的美照，還自己標記「女神變男神」，更坦蕩地說，「也沒打算跟你們演，我就這樣」，並預告快推出新作品。

26歲祈錦鈅早期是JKF女郎起家，身高153公分卻有誇張G罩杯上圍，小隻馬身材讓她短時間獲得高人氣，又加上撞臉韓國女團「TWICE」成員周子瑜，人棄飆升；而祈錦鈅在擔任新北市政府警察局反毒宣傳大使後，她身穿警察制服的美照被瘋傳，還被誇讚是「最美女警」，擄獲大票少男心。