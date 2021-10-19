《瀑布》入圍金馬獎11項大獎，也是導演鍾孟宏繼前作《陽光普照》後，再度代表台灣角逐奧斯卡最佳國際電影的作品，日前宣布將於10月25、26日於光點華山電影館推出前進奧斯卡的「瀑光影展」，限量重映《陽光普照》與《瀑布》， 有如將角逐奧斯卡最佳國際電影的資格交棒給新作，鍾孟宏也將出席這兩場特別放映活動會粉絲。

賈靜雯和王淨因《瀑布》首次合作，王淨透露在開鏡3天後，很快與賈靜雯拉近距離，兩人成為無話不談的姊妹，她回憶一場拍攝她與賈靜雯在公園散步的戲，當天的天氣風光明媚，她們趁等待架機器的空檔聊天，「我不知不覺就聊到我平常不太和別人分享的事情，靜雯姊就像個姊姊靜靜聽著，而剛好那場戲不用收音，我們便繼續走繼續聊，對我來說是個非常魔幻的時刻。」賈靜雯也回憶說：「王淨真的講出了心事，應該是那天天氣太好了，邊散步邊聊天，讓一切都很自然了。」

雖然電影演出經驗不多，但賈靜雯這次的演出獲得金馬評審的高度評價，許多影評也認同她在電影中表現出色，她表示這次的演出確實是一大挑戰，「鍾導的拍攝不是煽情的，越自然越好，《瀑布》是生活上的對話，對演員而言是比較難的，並沒有很大的張力起伏，就是展現生活的過程。」所以除了背熟劇本之外，賈靜雯覺得無法特別提前準備，「就是現場給的安全感及與小淨之間的化學反應，其實就蠻好的。」

該片10月22上映口碑場，而光點華山電影館特別推出「瀑光影展」，分別在10月25日放映《陽光普照》，26日放映《瀑布》，鍾導也將出席這兩場特別放映活動，和觀眾交流。這是《陽光普照》代表台灣出征角逐奧斯卡後唯一的一場大銀幕放映，也象徵著將角逐資格交棒給電影《瀑布》，期待《瀑布》能有如虹氣勢，衝進奧斯卡。