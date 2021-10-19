寶璽機構創辦人梁德煌表示，「寶璽天睿」榮獲美國Luxury Lifestyle Award及英國國際房地產大獎兩項業界大獎肯定，很意外也很幸運地得到肯定，是一個很美麗的巧合。（盧金足攝）

「寶璽天睿」由加拿大建築師Michael Green、日本空間大師片山正通、室內設計公司Kydo Design聯手擘劃。（寶璽提供／盧金足台中傳真）

連續兩年高居台中億元級豪宅交易，獲很多海外返台置產的企業主青睞。（寶璽提供／盧金足台中傳真）

台中市七期匯聚全球知名建築師，從公共建築、商業空間到住宅都有大師級操刀的作品，成為國際建築的櫥窗，坐擁府會園道1號燙金門牌的超豪宅「寶璽天睿」，榮獲美國Luxury Lifestyle Award及英國國際房地產大獎（The International Property Awards）兩項業界大獎肯定，為台中建築美學拓展國際視野和最新高度。

建案在國際舞台上獲獎，寶璽機構創辦人梁德煌表示，很意外也很幸運地得到肯定，「覺得是一個很美麗的巧合」，台灣的房地產在全世界算是很特殊，二十多年前與兒子去美國紐約，參觀當地十大豪宅，紐約寸土寸金，並沒有像台灣這麼多公設，連停車位都不足，須專人將車子開去其他停車場，但其大樓服務人員服務態度很好，令人印象深刻。

梁德煌說，台灣的社區，公設中有運動場地、游泳池、餐廳等設施，後來他到加拿大觀察建案，也很難和台灣的豪宅相比，分析原因，台灣可能跟香港一樣，台灣的公設是可以算在售價內，國外大部分只賣室內面積，所以在台灣變成公設是很重要的設計。

建案被視為台中豪宅領頭羊，他指出，寶璽成立至今逾四十年，本來是在台中港路即現在台灣大道，蓋很多商業辦公室，企業老闆買下整層樓當辦公室，也有業者一口氣就買四、五層樓，後來為居住隱私與安全，本來住獨棟別墅的大老闆們，建議他蓋豪宅社區，出入有管理和警衛，居住安全性高。

寶璽機構剛開始規畫十八公尺寬，挑高大廳、石材等建材的豪宅，一鳴驚人，吸引北部、中南部建商來觀摩，連日本不動產業都越洋來取經，台灣豪宅的氣度、專業與工法，在國際上獲肯定，是多年來作品累積的榮耀。

「寶璽的建案設計不重複」，梁德煌強調， 「寶璽天睿」由加拿大國寶建築師Michael Green、日本神級空間大師片山正通、與亞洲最具影響力的室內設計公司Kydo Design聯手擘劃，締造並示範超豪宅的頂尖規格，已成為七期核心地帶新市政中心「寧靜特區」的最美地標。

「寶璽天睿」The Cosmos在今年英國國際房地產大獎亞太地區，榮獲最佳休閒住宅類別得獎，該獎項堪稱全球房地產公司與業界公認的最高成就之一，影響力猶如建築界的奧斯卡，另一個獎項美國Luxury Lifestyle Award為全球奢侈品的指標獎項，評選來自60個國家的品牌和服務，受業界矚目。

梁德煌見證台中建築業的遞變，從早期透天厝發展到巴洛克新古典華麗風格，到目前與國際接軌的當代美學建築，同業追求更好的水準，良性競爭，台中建案品質與進步在六都中有目共睹。

寶璽雖然低調卻很堅持走在前面，即使已被認定是成功模式，也不願意複製過往作品，工程品質上繼續精進，設計部份更攜手國際知名建築師共同協作以拓展國際視野，為建案與住戶帶來全新思維。