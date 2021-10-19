隨著智慧型手機的普及，民眾對通訊軟體的依賴程度也變高，除了工作、朋友群組，許多家庭更會創建家庭群組互相聯繫。不過，全台似乎有許多人都將家庭群組取同一個名字，引起網友共鳴，紛紛喊道，「我們家也是！」

許多家庭更會創建家庭群組互相聯繫。一位網友好奇詢問，「全台灣到底有多少個家庭群組叫『我們這一家』？」(摘自爆廢公社二館)

一位網友近日在臉書社團《爆廢公社二館》貼出自己的LINE家庭群組名的截圖畫面，並表示，「很好奇全台灣到底有多少個家庭群組叫『我們這一家』？」

貼文曝光後，吸引5千多人按讚，網友訝異大家的家庭群組竟然都撞名，紛紛驚呼，「超好笑我們家居然也是」、「一字不差，哈哈哈哈」、「我們也是」、「一模一樣，只是多了表情符號」、「我們家也是」。

也有人取類似的名稱像「我的家庭真可愛」、「可愛的一家人」，一位網友分享，「還有X氏家族的應該也很多，我們是鄭氏家族」。當然，也有名稱取得很特別群組，例如：「家和萬事興」、「酒精勒戒所」、「金孫俱樂部」，其中一些名稱甚至根本看不出是家庭群組了。

不過，最多人取的還是「我們這一家」，網友笑稱，「這應該全台都是了！」