近日，日本一款宣稱是「自我增值型mRNA疫苗」引起關注，疫苗施打量僅需一般疫苗的1/10就能產生足夠抗體，最快有機會在2022年取得授權。

當前莫德納（Moderna）以及輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）新冠肺炎疫苗都使用mRNA技術，是透過注射人工合成mRNA在人體產生病毒蛋白，來驅動免疫反應產生抗體。而日本生技業者 Therapeutics Japan以及大分大學共同研發的自我增值型mRNA疫苗，則是可在一定時間內，自行在體內進行複製，產生抗體。所以只需要很小劑量，就能夠達到跟其他疫苗一樣的效果。

根據《朝日新聞》報導，自我增值型mRNA疫苗，與莫德納、BNT疫苗相比，接種量僅需1/10~1/100。因此若是成功，相同產量下能覆蓋更多的人，還能減少注射量，降低因為疫苗劑量而引起的副作用。

VLP公司宣布，本月12日已啟動第一階段臨床試驗，預計在2022年春季進入臨床試驗最終階段（預計測試人數將達3000人），目標是在2022年年底可實際投入使用。

據了解，第一階段臨床試驗針對45名，年齡在20~65歲之間的男性以及女性受試者，在大分大學醫學院附設醫院接種疫苗，間隔4周注射2次，並在期間測試安全性與有效性。

將根據中期試驗的結果，決定最終階段的臨床試驗。該公司也考慮針對65歲以上高齡者族群來開發疫苗，並預計在2022年春季開啟早期臨床測試。

VLP是由2020年6月曾經在美國國力公共衛生研究所（NIH）從事疫苗研發的Wataru Akahata代表所創立，他們與國內6間機構，包含大分大學、大阪市立大學、國立國際醫療保健中心等一同研發新冠肺炎疫苗。臨床試驗的疫苗則由富士膠片生產。日本《化學工業日報》指出，主要生產此疫苗的富士膠片，可保證一年5000萬劑的供應量。

日本厚生勞動省在今年夏天宣布，補貼VLP公司143億日圓（約新台幣億），來改善VLP在日本國內的生產設備。