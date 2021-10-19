來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），擁有天使臉蛋、魔鬼身材，不時在社群網站分享辣照，最近她曬出COS電玩人物的照片，幾乎神還原角色，不但正面開深V，背後也很有看頭，一轉身更是露出側乳，性感指數破表。

李元玲之前曾化身電玩《太空戰士7》女主角Tifa，這次又換上另一套服裝，開心寫下：「真人版Tifa回來了」，要粉絲選出最喜歡哪一張照片。畫面中，可見她穿上和電玩女主角一模一樣的繞頸連身裙，胸前大開深V，露出深邃事業線，東西半球若隱若現，裙子也短到快洩屁股蛋。

李元玲轉身洩側乳，渾圓胸形吸睛。（圖／翻攝自IG）

而李元玲轉過身後，背後更是直接挖空一大片，秀出性感背溝線，加上兩條交叉綁帶的點綴，更顯性感，特別的是，其中一張她側身的畫面，李元玲疑似真空上陣，渾圓堅挺的胸型全被看光，十分火辣。

李元玲美照一公開，湧入許多粉絲留言「小孩子才做選擇，我全都要」、「每一張都愛」、「妳比tifa美多了」、「這顏色好適合你」、「好還原喔」。

李元玲平常熱愛運動，因此保持令人稱羨的好身材，日前曾曬比基尼對比照，公開減肥前後的身材變化，以前的她上圍較豐滿，現在依舊有料且線條更結實了，擁有明顯馬甲線，好身材令人稱羨不已。