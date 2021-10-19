大陸女團SNH48成員郭爽，日前因不慎在自拍影片中曝光手機二維碼，吸引粉絲一掃大崩潰，因為粉絲掃出來的結果竟是郭爽與男友的戀愛店鋪，裡面滿是兩人恩愛照片，後援會更宣布解散，無限期停止一切應援。隨後郭爽也因為違反禁愛令，向粉絲道歉，也強調她並未迷失太久，很早就結束了這段感情。

外型清純的郭爽，21歲能歌擅舞，原本擁有大好演藝前程，未料卻因為違反公司禁愛令，讓她尚未大紅大紫，星途就徹底玩完。原來郭爽日前拍片與粉絲分享日常生活，卻不慎露出手機中的二維碼，有粉絲好奇一掃，竟發現內容是郭爽與男友的戀愛店鋪，裡頭滿是兩人親密合影，每一張合照上還標有價碼，令粉絲徹底崩潰。

郭爽與男友親密合影。(取自微博)

郭爽後援會更遺憾宣布，做錯事就應該收到應有懲罰，作為偶像就應該遵守公司制度，表示郭爽偶像失格在先，應為她一切行為負責，因此宣布後援會將無限期停止對郭爽一切應援並解散應援會。

郭爽後援會崩潰解散。(取自郭爽微博)

隨後郭爽也發出長文向粉絲道歉，表示她曾有一段時間過得很迷茫迷失，選擇用戀愛來調節狀態，「好在我沒有迷失太久很早就結束了這段感情。」郭爽坦言有幾次都很想跟粉絲坦白此事，卻因為害怕讓粉絲失望而逃避，也讓她在之後的時間一直對粉絲抱有愧疚之心。

郭爽表示對不起大家對她的喜愛與支持，接受大家對她的批評，公司對她的懲罰，接受所有聲音，但也因為她道歉聲明中並未提起退團，惹來粉絲怒吼：「需要妳退團來調節粉絲憤怒的狀態！」