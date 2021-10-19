日本新一季電視劇陸續開播，最令人關注的收視率競賽也隨之起跑，當中KKTV跟播中的TBS電視台《日本沈没―希望之人》第一集獲15・8％高收視後，17日播出的第二集獲15・7％再開紅盤，讓電視台內部響起一片勝利歡呼。

以地震災害為主題的《日本沈没》與TBS電視台人氣經典《半澤直樹》同為該台「日曜劇場」時段，是該台的戲劇招牌，關係著電視台的顏面。該劇原作為小松左京1973年大賣460萬本的小說巨作，再加上集結小栗旬、松山健一、杏、仲村通、國村隼、風間杜夫、吉田鋼太郎、演唱主題曲菅田將暉等電影級超豪華卡司。

《日本沈没》卡司堅強。（取自TBS官網）

劇中潛水等特效場景逼真外，劇中「新聞快報」也由電視新聞主播實際配音，全台傾全力參與製作。在《半澤直樹》中飾演「大和田」的香川照之一改《半澤》時西裝筆挺面貌，演出一頭亂髮的怪博士，是劇中關鍵人物、十足搶戲。

該劇飾演「世良教授」的資深演員國村隼所戴的眼鏡竟也成話題，國村隼在劇中將眼鏡拿下時，觀眾發現眼鏡非一般傳統鏡架，而是在兩鏡片之間跨鼻樑處由磁性相接的「clic readers」鏡框，在SNS上迅速成為話題，並引起觀眾對同型鏡框的好奇，有觀眾表示「眼鏡太搶戲，角色說著什麼都聽不進去了！」