民進黨立委黃國書因被查出大學時曾從事政治偵搜，擔任線民，遭新潮流除名，而他也宣布退黨、退出民進黨團運作，且本屆立委屆滿後也不再連任。前立委沈富雄直言，自己以前也曾被監控過，且強度大概是黃國書的5倍，但也和那些人一笑泯恩仇了，同時他也認為，黃國書做的還不夠徹底，應該要主請辭立委，他更指黃國書是「大節有虧，小節無妨」。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中表示，自己在美國20幾年，有一半以上的時間在黑名單裡，會被列入黑名單當然是因為有人報告，自己也知道大概是那些人，不用去促轉會看。主持人趙少康問，「他們有沒有通知你去看？聽說有些有通知回去看」，沈富雄回答「沒有，他們大概通知某些他們喜歡的人去看，有些人是通知了他不看，覺得說何必追究呢？」

沈富雄回憶，我們當年在海外是不共戴天，看到那些人就很恨死了，但現在自己跟他們還會在電話裡聊很久，已經都一笑泯恩仇，因為了解當時的時空環境、他們的立場，「我覺得要大人大量」。但黃國書這個案子很不容易評論，國民黨說是民進黨內鬥或轉移目標，恐怕都錯了，黃國書的案子發生的年代，跟我們的年代差20年以上，我們那時候的強度，大概是黃國書的5倍以上，「報告我的大概是海工會」。

沈富雄指出，黃國書的意思大概是上面有人抓到他的把柄，說一定要這樣不然後果不堪設想，但這個動機要講清楚，「這個動機羅文嘉不接受，我也不接受」。而自己出國留學之前，在軍中受到的各種壓力是排山倒海，黃國書這個壓力非常小，難怪羅文嘉看不起，但羅文嘉口氣太重了，處理這件事也凸顯2人不一樣，但今天該講話的，恐怕還輪不到羅文嘉。

沈富雄坦言，利錦祥去看了以後發現是報告他家的內部結構，這一定是跟他很熟、住過他家的人才寫得出來，所以不是黃國書去自首或坦白，抓耙子不會去自首，是被逼出來的。新潮流會先處理，還輪不到黨，利錦祥是新系大頭，新潮流也處理了，黃國書就沒有路可走了，他退黨是不得不為之，「我還覺得他做的不夠徹底，他應該辭立委，立委沒辭以後怎麼去開會？」

沈富雄質疑，除了被脅迫，還有就是得到多少好處？為何入黨後還繼續幹？除了時空環境，甚至現在情治單位有需要以外，黃國書是一個很特殊的人，我們分人也大奸、小奸，大智、小智，「他算不上大智，是小的，小的人才會抵抗不住，對利的壓力選擇服順從」。沈富雄更認為，黃國書以後是不能再參選，新潮流不一定會派人跟他鬥，但他這個所作所為從一開始到現在，「大節有虧，小節無妨」。