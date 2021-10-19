知名百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸），過去利用AI Deepfake（換臉）技術，將網紅或藝人的面部五官移植到成人片AV女優身上，並製作成色情片盈利販售，不法獲利達上千萬，警方昨(18日)將他及2名同夥逮捕歸案後，以30萬元交保。蔡英文總統18日晚也強力譴責科技犯罪，強調將重新盤點法規，研擬推動修法工作。不過，蔡總統此舉卻引來網友痛批，難道DeepFake修法比屏東挖眼砍人、高雄46條人命還重要？

針對網紅小玉製作換臉色情影片上網販售，行政院長蘇貞昌（左）19日在立法院表示，應該加重處罰，法務部長蔡清祥（右）則允諾將在1個月內提出相關修法草案，送至行政院。（姚志平攝）

警方調查，網紅小玉等人透過DeepFake技術，將網紅、藝人等臉部圖像移植到色情AV女優身上，許多粉絲為了能收看網紅性愛影片，支付數百元不等的會費給小玉，加入他經營的私密聊天群組，線上瀏覽完整的色情片，粗估被移花接木受害的網紅人數超過百人，不法獲利上千萬。

國民黨立委賴士葆19日質詢行政院長蘇貞昌、法務部長蔡清祥時表示，這幾天網路上小玉「變臉」事件傳得沸沸揚揚，但這麼惡劣的行為只有散布猥褻影像、妨礙名譽等罪，最多判3到4個月並易科罰金「太輕了」，是否可能加重刑責？

蔡清祥回應，確實依照現行法，處罰太輕了，目前已啟動研擬修法。賴士葆追問，何時可以看到院版草案？蔡清祥表示，將徵詢各方意見，一個月內提出來，送到行政院。

不過政府相關措施卻引起網友不滿，有PTT網友發文砲轟，DeepFake是有急到特地宣布要修法？酒駕不趕快修重一點，肇逃呢？根本比酒駕還惡劣，比DeepFake急著要修法立法的一大堆，這個到底在急什麼？也有網友痛，「DeepFake修法比城中城大火46條人命、神經病挖眼砍人重要？也沒看總統跳出來」。

討論貼文一出，引來6百多名網友激烈討論，並分成2派激辯。有人批評「挖眼沒出來，這種事倒是馬上出現」、「民進黨水準」、「馬英九、韓國瑜的圖被各種惡搞都裝瞎，自己被搞到了才有法案」、「Deepfake比較容易影響到選票」、「因為官員不會去換別人臉 但會酒駕」、「看修法的人有沒有被影響到」。

但也有網友持不同意見表示，「現在的問題是新科技和事件沒有完相對的法律可以審理，酒駕是沒有是不是？設立新項目和調整舊項目沒有衝突」、「修法能獲得網紅藝人以及粉絲的票源」。