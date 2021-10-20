服裝設計師黃世舜。（攝影／Filip Kacalski）

台灣早年雖為紡織大國，但早期多為代工形式，本地服飾品牌難有健全的發展空間，在相關產業人士的多方奔走下，台北市於近年創辦可媲美國際規格的時裝週活動。透過資深時尚觀察家盧淑芬和旅德服裝設計師黃世舜的對話， 帶讀者了解時裝週活動對服裝產業和一個城市的重要性，並看見「臺北時裝週」的未來展望。

玩風格讓人樂此不疲

衣著，是與生活緊密相關的貼身之事。資深時尚觀察家盧淑芬對此特別有感，她的時尚啟蒙來自最平凡的常日瞬間， 她說：「媽媽會找洋裁店訂製漂亮的衣服，我小時候就知道有人可以決定衣服該做成什麼樣子，而店裡之所以會賣特定款式的衣服， 也是因為設計師的決定，這就是當時的我對服裝設計所具有的粗淺概念。」

看著講究打扮的母親每日以不同方式打點自身，盧淑芬也因此對服裝和穿搭萌生了興趣，因而選擇就讀服裝設計科系。畢業後， 適逢台灣國際時尚雜誌創刊的風潮，因緣際會下她成為《ELLE》雜誌國際中文版的創刊編輯，在時尚媒體產業一待就是三十多年， 總感到樂此不疲，「透過穿搭展示，我們為讀者示範適合不同體型或膚色的服裝，加上這個產業總有新的潮流推翻、挑戰前一個潮流，在充滿變化的時尚媒體產業工作，根本不會膩。」

2021 臺北時裝週SS22 以「時尚自由市」為主題，結合時尚、數位、音樂與藝術，帶來一場盛大的跨界展演。（圖／臺北時裝週）

而服裝品牌「#DAMUR」的創立者與設計師黃世舜，於台北取得織品設計科系的學歷後，曾前往比利時深造，近年常駐德國柏林， 養成過程受歐陸思潮影響，深刻體認時裝不僅是製作衣服這麼單純的一件事。他說：「其實服裝蘊含的面向很廣，我們可以透過服裝傳遞包括政治態度、性別觀念、美學偏好在內的許多訊息，每一季都能說些不同的故事，這是服裝設計最吸引我的地方。」

例如，面對種族歧視議題，黃世舜便以自己2019 年於德國推出的#YOUARENOT BLACKENOUGH 系列，回應人們對膚色的偏見。「就一般的狀況而言，我們每個人都有兩隻眼睛、一個鼻子和一對耳朵，而衣服就跟人一樣，都有一些基本的構成元素，像是領口、袖子、扣子或拉鍊，當我們使用不同顏色或材質的布料製作同一款式的衣服時， 我們是否還能認出其實那是一樣的款式？」在這個系列中，黃世舜以18 種款式，搭配不同的顏色或材質組合，創造出好似有36 種全新設計的錯覺。以衣暗喻不同的種族和膚色，他希望大家從這樣的設計中，領悟到膚色只不過是淺層的表徵，大家生而為人，本質上並沒有不同。而這樣的服裝，不僅在美學上有其特色，也能表達設計者對於社會現狀的看法。

盧淑芬，資深時尚觀察家，前《ELLE》雜誌總編，在台灣時尚界具舉足輕重的地位，於許多時尚設計評選皆可見她的身影。（攝影／陳志誠）

黃世舜，旅德服裝設計師，服裝品牌「#DAMUR」創立者，AW19/20 PREMIUM 新銳設計師大獎得主。（攝影／ silvernebula）

時裝週催生新一代品牌

一年兩季的臺北時裝週，是觀察城市時尚最好的一扇窗，盧淑芬曾前往多個國家的時裝週看秀，對於每個地方藉由時裝伸展台所展現的產業實力與文化特色，感到印象深刻。她說：「就像世舜所說的，時裝可以替一個城市說故事，這是一種具有強烈展演性的東西，它被穿在人的身上，透過穿著者的活動展現出和其他靜態設計品不一樣的生命力。而從世界各地前來看秀的人，除了認識品牌發表的新一季服裝，也感受得到城市當下的氣氛和景觀。」

今年，盧淑芬以「時代時裝，時裝時代」為題，為文化部於臺北時裝週期間策畫台灣近代時裝史特展。她回想自己剛畢業的九〇年代，剛好歷經台灣中生代設計師如溫慶珠、陳季敏、竇騰璜和張李玉菁興起的階段，而當時尚未有臺北時裝週活動，設計師多半只能靠自己單打獨鬥，「舉辦時尚秀是讓別人認識自己品牌的一種方式，但對新銳設計師而言，光是搭起一個舞台就可能用盡自己的積蓄，這樣如何發展下一季的新品？」她表示，過去設計師都是透過比賽獲獎的方式， 爭取如以前的台北中興百貨或衣蝶百貨「解放區」等銷售通路的支持，而現在有了公部門的資源協助搭起一年兩季的時尚舞台，年輕設計師就有更多機會被看見。

參加過柏林和臺北時裝週的黃世舜，認為這樣的活動對於新品牌而言，無疑是重要的敲門磚，「參加時裝週不是只有展現光鮮亮麗、尋求媒體曝光的那一面，對一位設計師而言，當他有能力完成一場時裝秀，也等於證明了自身作品的成熟度和專業性。」一個新銳品牌是否有能力完成時裝週的大秀，是許多國際買家、媒體和意見領袖評斷品牌發展潛力的基準，他說：「他們會比較有信心大量採購或報導你的服裝，或是讓你的服裝在百貨公司設櫃。」

每一個城市角落都是時尚伸展台

今年秋季，是黃世舜第四次返台參加臺北時裝週，他發現這個活動不僅已臻成熟，相較於巴黎、米蘭、倫敦和紐約四大時裝週， 臺北時裝週顯得相對年輕，卻也展現更多的創意。例如他在今年春季所推出的時尚秀， 便選定繁忙的信義路和基隆路口作為展演舞台，藉著三個紅綠燈轉換的時間，以快閃方式在街頭完成時裝走秀。而在今年秋季的展秀中，他也獲得台北捷運公司的支持，將以捷運站為舞台，讓模特兒在當中走秀，「與其羨慕其他國家的人可以穿得很有自己的特色，不如將臺北時裝週作為示範場合，不斷進行模擬和測試，帶大家慢慢找出屬於自己城市的味道和語言。我希望能在每次的臺北時裝週帶出新想法，透過在不同地方的展演與示範，讓時裝和城市產生強烈的連結。」

在每回的時裝週裡，前一代設計師引領新人同台前進，不同世代和風格的設計師齊聚一堂，不僅能激發彼此的潛能，對市民而言也是很好的觀摩機會，盧淑芬說：「當我聽到過去不曾關注這些事情的大學生，因為看了時裝週而驚嘆：『原來台北有自己的時裝週， 台灣也有自己的設計師啊！』總是覺得很開心。透過臺北時裝週，可以讓民眾發覺台灣時裝設計的存在，設計師也可以經由他們的反應得到立即的回饋，我覺得這對時裝產業的發展是很正向的循環。」盧淑芬認為，什麼樣的時代環境便創造出什麼樣的時裝，而時裝則顯化了時代的偏好，在某一種衣著成為流行的過程中，設計師率先提出創意，而每一個人則都是時尚的實踐者，透過時裝週的交流與整合，形塑城市獨特的風格。

服裝設計師黃世舜突破傳統秀場模式，讓模特兒利用紅燈時段快閃演出，展現時尚與城市的連結。（攝影／黃凱澤）

本文作者： 林佳蕙

(本文摘自《台北畫刊10月號645期》)