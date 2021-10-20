2007年11月的冬天雨夜，12歲賴姓少女全身濕透，衣服還帶有淤泥髒汙，狼狽地走進派出所，頻打冷顫向值班員警說：「我被爸爸推進大水溝，好冷...」警方一查，揭發這起欠債父親狠心謀害女兒，意圖詐保的家暴虐心案件。

配送牛奶的43歲賴姓貨運司機，有盜匪、麻藥前科，與老母親和他非婚生的女兒在桃園中壢相依為命。2007年他欠信貸、錢莊等約百萬債務，覬覦替女兒保了3年的200萬保險金，鋌而走險策劃謀害親骨肉。

當年11月4日下午，他謊稱要帶女兒去玩，但不能讓阿嬤知道，於是先用筆寫下：「我和同學出去玩，過幾天回來，別擔心。」要女兒用鉛筆抄寫留在家裡，製造離家假象。接著2天，父女投宿旅館，他還藉故替女兒向學校請假。

隔日晚間，賴開車載女兒離開旅館，翌日凌晨把她眼、嘴用毛巾蒙住、雙手雙腳用膠帶綁住，哄騙：「爸爸有個有錢的好朋友，爸爸沒錢養妳，妳忍耐一下，等下帶妳去做他乾女兒。」後來帶她到大圳邊說：「現在妳跳下去，就會有人來救妳，變成有錢人的乾女兒了！」少女因不太會游泳，不敢跳，豈料賴竟冷不防將她推下水圳，見女兒沒浮起，沒報案就開車離去。

少女落水後，毛巾、膠帶鬆脫，大聲求救沒人理，暗夜大雨中，她記起學校教過的「水母漂」求生術，漂流1個小時、100多公尺，奇蹟似靠岸抓住樹枝、藤蔓，奮力攀上岸。她全身又濕又髒，走了一會，向攤販借電話，打電話給父親女友，因沒人接，又走了1公里，向當地文化派出所報案。

警方聽了少女落水的敘述，震驚之餘，趕緊逮捕賴。他辯詞反覆，最初說女兒常蹺家、偷錢，只想教訓她，卻不慎失手。後來才坦承為詐保，但審理期間又改口，法官認定他沒有悔意，是因債務纏身、入不敷出，才出此下策企圖殺女兒詐保，依家暴殺人未遂罪判刑12年。

賴被逮後收押，少女則因嚴重驚嚇，由社工安置。最令警方印象深刻的是，少女被社工帶走時，依依不捨跟拾荒的阿嬤道別。雖指證父親將她推下水，但想到父親被抓走，又童言童語問，「警察叔叔，我爸爸會不會有事？」天真話語，令人鼻酸。

偵辦這起詐保案的官警，迄今談到本案仍嘖嘖稱奇，直說少女真命大，綜合所有證據，她確實被推下水圳，人已滅頂，卻能載浮載沉1小時自行脫困。但當年才12歲的她，怎能承受父親要謀害她的真相？

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。