《財訊》報導指出，10月8日，美國那斯達克新掛牌的一家SPAC（特殊目的收購公司）公司，竟是來自台灣！這家公司名為Maxpro Capital Acquisition，是台灣Maxpro Venture投資公司所成立，總部就位在台北市信義計畫區，掛牌後將鎖定「2億美元到20億美元之間的生技醫藥公司，並以歐洲、美國或亞洲為優先」。

此消息一出，在台灣創投界及生技業引起高度關注，尤其是電動機車獨角獸Gogoro 9月才剛宣布以SPAC方式到美國掛牌，現在Maxpro會不會也掀起生技業界的示範作用？

陳鴻榮 結交許多科技名人

《財訊》分析，這兩年，SPAC在美國資本市場相當流行，今年截至9月止，已經有436家掛牌。所謂的SPAC，本身是沒有營運主體的空殼公司，透過IPO（首次公開募股）募集資金上市，然後在限定期間內收購有前景的未上市公司，是一種能讓私人企業借殼上市的管道，但是與傳統的借殼上市不同點在於，SPAC是一個很乾淨的殼。

根據公告，這家源自台灣的SPAC公司，今年6月在美國註冊，7月送件申請掛牌，以每單位10美元發行900萬單位，其中包含1股普通股，以及可以在11.5美元執行的認股權證，透過IPO募集9000萬美元。10月8日掛牌首日，股價上漲1.1%。

《財訊》報導指出，在母公司Maxpro Ventures的官網上，則記載著公司成立於2013年，是一家生技投資公司，聚焦在次世代細胞／基因療法、生物藥、醫療設備、診斷和醫療保健服務的標的。其實，類似的生技創投公司，台灣並不少，但是橫空出世的Maxpro Venture默默地就搶了台灣生技業SPAC第一，背後的人脈與金脈，讓外界大感好奇。

SPAC公司最重要的就是經營團隊，也因此消息一出，大家開始搜尋Maxpro的背景。團隊的重要人物中，排在前兩位的陳鴻榮以及鍾裕民，在台灣很多上市櫃或興櫃生技公司都待過，業界人士從中也循序猜測背後金主的可能脈絡。

執行長陳鴻榮博士，曾經是心悅生醫的代理營運長，也曾在宣捷當過副總經理，現在還擔任瑞擎生醫的監察人，先前在美國也有很深的生醫背景。

有趣的是，根據《財訊》報導，宣捷是聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有在經營，而瑞擎生醫的董事長，是曾經擔任過燦園光電董事長的簡奉任，單是從這幾個小小的線索，顯見陳鴻榮與科技名人頗有淵源。