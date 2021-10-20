台中購物節今年邁入第三屆，搭配中央振興五倍券的利多，創造無限商機，帶動台中經濟復甦；台中市長盧秀燕表示，台中購物節今年已舉行第三屆，搭配中央振興五倍券發揮效益，活動開跑首週APP下載已超過63萬次，APP下載排行榜第一，與去年下載率相比倍增成長；此外，登錄消費金額已突破12.6億元，有信心今年可以破百億，歡迎全國民眾來台中消費購物、下載APP登錄發票、抽大獎。

台中購物節公車車體廣告北中南大串聯，圖為台北捷運公館站街景。（台中市政府提供）

為了炒熱2021台中購物節活動，大眾運輸系統也動起來了。台中公車業者積極參與購物節活動，搭配「雙十公車‧市民限定」政策，讓市民搭公車也能時尚購物；除了台中公車業者以外、台北、高雄兩市的公車業者也紛紛響應，將轄內公車外觀換上台中購物節的主視覺廣告，所經路線都能成為戶外大型宣傳車，吸引民眾揪團到台中購物，讓台中購物節活動持續成為熱門話題。

台中市長盧秀燕表示，今年購物節加上中央振興五倍券發揮效益，台中購物節APP再次衝上APP熱門排行榜第一名。（台中市政府提供）

盧市長表示，市府從前(2019)年開始創辦台中購物節拚經濟，今年碰到中央發放振興五倍券，加乘效果更大，台中市所發的現金是全國最大，相關獎項也不斷加碼，歡迎民眾下載「台中購物節APP」，消費登錄抽大獎。

配合中央振興五倍券10月8日發放，台中市政府將購物節活動選定雙十節起跑，同時振興加碼超過3億元購物節抽獎現金，活動期間天天抽1千組5000元、週週抽10組10萬元、每月再抽1組100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅，並增加「市民專屬抽」獎項，每週抽的10萬元額外加碼2組限定市民得獎，每月抽的100萬元再額外加碼1組限定市民得獎。

市府表示，歡迎民眾搭乘捷運、公車、小黃公車等大眾運具前往台中購物，於購物節期間（10月10日至12月9日）消費累積滿500元即可參加抽獎，天天抽、週週抽、月月抽現金及壓軸抽千萬好宅，歡迎民眾一起搭乘振興台中經濟列車，詳細資訊可至台中購物節官網查詢。