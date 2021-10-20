星座運勢網站「星座上上簽」分析，處女座、巨蟹座、金牛座喜歡穩定的生活，只要認定一個人，就不會輕易變心，婚後很有責任感，願意為了家庭付出，又能尊重、疼愛另一半，與他相伴終老非常幸福。

▍1.處女座

處女座對自己要求很高，擇偶時標準也很嚴格，他們很清楚自己想要找怎樣的對象，想擁有怎樣的感情模式，因此需要一段時間觀察，確認對方是能夠穩定發展的對象，他們才會交出自己的愛情。當處女座投入一段戀愛，就會非常專情，只要非常在乎對方，就願意付出一切，他們在愛情中有點強勢，不過依然會建立在彼此尊重的基礎上，同時又會常常反省自己做得夠不夠好，交往越久越能感受到他們的好，因此很適合與他們攜手共度一生。

▍2.巨蟹座

巨蟹座很重視家庭，他們談戀愛就是直奔婚姻而去，只要擁有了自己的家，他會把所有的心力都放在家人身上，他們性格溫柔又細膩，總能在第一時間察覺旁人的需求，因此能給伴侶和孩子很多的愛和溫暖。巨蟹座很容易沒有安全感，他們非常需要另一半回應，只要不吝於對他們表達愛意和感謝，他們就會更加積極的付出，如果和這樣的人結婚，婚後生活將會非常幸福美滿。

▍3.金牛座

金牛座的愛情非常穩定又長久，只要他們認定一個人，眼裡就容不下其他人，他們做出承諾就絕對不會變卦，在感情中非常專一。金牛座不喜歡生活中的變動，只要習慣一個人的陪伴，就希望這輩子可以這樣走下去，他們婚後非常有責任感，願意為另一半遮風擋雨，他們雖然很愛財，卻不吝於對家人付出，是值得依靠的伴侶，適合相伴終老。