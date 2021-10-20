根據國民健康署2017-2020年台灣民眾高血壓盛行率調查顯示，65歲以上長者超過6成都有高血壓。雖然高血壓致病原因多元，但飲食常是關鍵因素之一。中國醫藥大學附設醫院臨床營養科吳素珍營養師指出，攝取足夠鉀離子能幫助維持心血管的健康，降低高血壓、中風等心血管疾病的風險。不過調查顯示，銀髮族的鉀離子攝取量，僅達到60%的建議攝取量。同時體內鉀離子濃度過高或過低，對心臟都有負面影響，必須適當調控。

鉀是人體必需的礦物質營養素，為人體必需的巨量礦物質之一，對於體液及電解質平衡相當重要，可以調解細胞內滲透壓、體液酸鹼平衡，同時也參與細胞內糖和蛋白質的代謝與神經傳導。

除此之外，鉀對於體內的神經脈衝和肌肉收縮也有極大幫助，尤其是對於心肌有顯著影響力，若體內鉀離子過高或過低，都會引發心跳不規律，嚴重還可能導致心跳停止，因此每天攝取足夠且適合自己身體狀態的鉀，是很重要的事。

●多數健康人的鉀離子攝取量不夠 這些蔬果鉀含量高

由於鉀與肌肉收縮、神經傳導有關，熟齡者若長期鉀攝取不足，除了心跳異常外，也可能導致肌肉無力、抽筋等，如果日常有這些症狀，可以檢測血鉀濃度。

國健署建議，蔬菜類、水果類和全穀類都富含有鉀離子，不用特別偏食多吃，只要記得「每餐水果拳頭大、菜比水果多一點」，並且每天至少有1/3的澱粉來自白米以外的未精製全穀雜糧，就能有效攝取鉀，幫助體內電解質平衡。

(資料來源/國民健康署；圖/中時新聞網陳友齡製圖)

營養師提醒，蔬菜中的鉀離子常於烹調過程中流失，因此要避免過度浸泡食材，盡量食用新鮮、短時間烹調的蔬菜及水果，或是打製新鮮蔬果汁，較能補充到足量的鉀離子。

●腎臟功能不全、高鉀症者 需諮詢營養師或醫師

國泰綜合醫院心血管中心郭志東醫師則是提醒，健康熟齡者的腎臟會過濾攝入過多的鉀離子，並將其透過尿液排出體外，自動調節體內血鉀濃度在適當範圍。因此腎臟病、腎功能衰退或是高血鉀症等的患者，在攝取富含鉀離子相關的食物時就要小心，建議諮詢臨床營養師或醫師後，再將這些食材設計於餐食之中，因為體內鉀離子過與不及，對心血管及血壓都有影響，務必留心。