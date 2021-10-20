板橋林家花園（林本源園邸）越夜越美麗，10月起推出「光映綺想曲」2021光影藝術展，描繪林園古今風華，今年更首度在園區3處建築推出互動體感裝置，展期即日起至明年1月1日，周日至周四9時至17時；主展區來青閣光雕秀於展覽期間的每周五、六開放至晚間21時，邀請民眾一同沉浸於林園的浪漫美學之中。

今年光雕秀全新進化3.0，由清華大學藝術學院學士班教授邱誌勇擔任策展人，他表示，今年光雕秀最特別是結合點雲跟雷射光雕技術，在製作環節上相對困難，光雕秀也從5分鐘延長到15分鐘。

邱誌勇說，團隊對林園歷史進行考察，發現林園的空間文化意義漸被年輕人遺忘，決定將林園歷史發展背景用現代元素介紹，以「初始」、「新生」、「現在」、「未來」4大段落光雕秀，呈現林園百年歷史演進，並運用電玩遊戲、DVJ表演及雷射燈光效果，吸引年輕人目光及參與度。

板橋林家花園推出「光映綺想曲」2021光影藝術展，「初始」、「新生」、「現在」、「未來」4大段落光雕秀，呈現林園百年歷史演進。（陳慰慈攝）

互動作品則散落在園區3處建物，每件現地創作都依據建物風格及功能進行設計，在觀稼樓的互動作品是「遊園，生息不已」，邱誌勇指出，傳統互動體驗都要「一直動」，但觀稼樓對林家來說，是登上2樓遠眺觀音山，靜靜觀看家族田地及農夫耕種的樓閣，所以作品要求體驗者進入「靜」的狀態體驗農作氛圍，用身心來領會感受與自然共處的平靜美好。

在觀稼樓的互動體感裝置「遊園，生息不已」，作品要求體驗者進入「靜」的狀態體驗農作氛圍，「光映綺想曲」19日開幕式當天，新北市副市長謝政達親身體驗。（陳慰慈攝）

另一互動作品「臨界之聲—聲音裝置」在方鑑齋，除是昔日讀書之所，也是吟詩、唱歌之處，由法國藝術家Yannick Dauby設計聲音裝置，所有的空間聲音都來自林園，具有其獨特性；而在賞花閣邊小屋香玉簃的「光之園景」動力雕塑裝置，由藝術家李炳曄設計，作品以5片彩色LED螢幕上下交錯移動，拼貼出虛擬的花朵，與花圃原有的真實花朵，做出虛擬整合，每件作品都跟歷史背景與建物功能有連結。

擁有174年歷史的板橋林家花園，已是第3年舉辦光雕秀，前2年吸引逾11萬人觀看，新北市文化局長龔雅雯表示，今年光雕秀做了很多新嘗試，運用新的技術注入新元素，相信15分鐘的光雕秀會帶給民眾全新體驗，會有很多意想不到趣味在裡面。

光雕秀每周五、六19時至20時45分演出，每20分鐘一場，一天4場次分別為晚上19時、19時30分、20時、20時30分，光雕秀演出15分鐘，另5分鐘是與觀眾互動時間，採預約入園。

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