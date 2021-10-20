頭痛是民眾日常常見的症狀之一，不過每個人痛起來的位置、特徵、時間等皆有所不同，起因也不盡相同。台南市立醫院家醫科盧泰潤醫師指出頭痛的主要類型，並提醒如有異狀盡早檢查，也分享如何預防頭痛。

●頭痛可分2大類，原因、位置不盡相同

盧泰潤醫師表示，頭痛主要可分成「原發性頭痛」和「續發性頭痛」兩大類，原發性頭痛指的就是非因病而起的頭痛，續發性頭痛則因疾病而起，問題可大可小。

→原發性頭痛：

．張力性頭痛 - 常見後頸部開始

原發性頭痛可分張力性頭痛、偏頭痛、叢發性頭痛三種。張力性頭痛常見從後頸部開始延伸至後腦勺，嚴重時也可能痛到頭頂、太陽穴等處。患者常見形容緊繃感，下午時段往往會更明顯些，此類型頭痛多與情緒緊張、肌肉緊繃有關，如長期低頭滑手機，女性略高於男性，青少年時期就可能開始發作。

．偏頭痛 - 常見單邊陣陣抽痛

偏頭痛主要與腦部神經傳導物質失衡，導致腦部血管收縮有關。因此患者常見形容為一陣陣抽痛、有搏動性的疼痛，且常伴隨怕光、怕吵、噁心、想吐等。值得一提的是，偏頭痛雖然是常被提到的名詞，但並非頭痛就是偏頭痛，或者並非一邊頭痛就是偏頭痛，需經醫師診斷。其位置不大固定，大多出現於太陽穴，也會出現在前額、頭頂、後腦勺、眼眶後方等處，頭部前後左右皆有可能。和張力性頭痛一樣也是女性居多，特別經期前更為常見，青少年時期就可能開始發作。

．叢發性頭痛 - 常見從眼窩開始

叢發性頭痛較為少見，症狀常見為從單側眼窩的位置發作的急遽疼痛，接著轉移到顳側（頭部側面）。患者常見同時伴隨眼睛紅腫、流鼻水、眼瞼水腫等症狀。叢發性頭痛引起的原因不明，推估與腦部神經傳導物質影響三叉神經有關，這類型的頭痛以男性居多，特別是抽菸的男性。

(圖/今健康提供)

→續發性頭痛 - 各處皆有可能發生：

至於因病而起的續發性頭痛，又稱次發性頭痛不少疾病都有可能引起，問題可大可小，許多疾病民眾也耳熟能詳。

例如青光眼，常見痛於眼窩或顳側。鼻竇炎隨位置不同，可能出現於眼窩、山根、額頭、頭頂等。中耳炎痛在耳朵附近、太陽穴或顳側。而牙痛若是前方的牙齒，常見牽引到眼睛下方或鼻翼，若痛在後方牙齒，則較容易牽引到太陽穴。當然，也可能和腦部疾病有關，如腦膜炎、腦瘤等，其疼痛位置則會因發病位置而有所不同。這些都需治療根本原因，而非單單止住症狀。

提醒民眾，雖然前述的原發性頭痛，可約略從位置、症狀等初步判斷，但續發性頭痛各處皆有可能發生，症狀也會有所不同，因此建議先檢查排除病理原因為佳。

(圖/今健康提供)

●頭痛何時該就醫？醫指４情況別再拖！

民眾在發生頭痛時，最常見的解決方式就是吃止痛藥、頭痛藥等，對此盧泰潤醫師，若有頭痛問題建議最好先進行檢查，除了排除病理原因，也可評估是否開立預防性藥物，避免止痛劑濫用，形成傷腎、傷胃、成癮的疑慮，患者不使用止痛藥時就會頭痛的問題。

醫師表示，若是單純的頭痛、偶爾發作一個月不到４次、吃止痛藥就會好等情況，可在用藥後觀察即可。但若是頭痛一個月超過４次、吃藥沒有辦法改善、有別於以往的疼痛，如痛到醒、劇烈疼痛、合併發燒、手腳無力等，就應盡早就醫檢查，特別是有癌症、凝血功能異常等族群要留意，以防是疾病引起的續發性頭痛，若沒有治療根本，恐怕惡化或衍伸出其他問題。

(圖/今健康提供)

●醫教４招預防頭痛，頭痛日記有助觀察起因！

在頭痛的預防上，盧泰潤醫師建議，患者平時可多放鬆心情、規律作息，並適度的運動，特別是有氧運動有助於降低頭痛的發生率，例如游泳、健走、慢跑等。

平時也建議寫「頭痛日記」，記錄時間、性質、位置、伴隨症狀等，這對於觀察起因相當有幫助，有助避開風險因素，或評估時間使用預防性藥物。在飲食方面則建議避開3C食物，例如柑橘類、巧克力類、起司類的食物，據研究這三種都是容易誘發頭痛的食物。