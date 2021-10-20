北韓最高領導人金正恩同父異母的哥哥金正男，在2017年遭到暗殺。4年多來，他被暗殺的背後原因眾說紛紜，莫衷一是。根據韓媒獨家報導，有國家情報機構高級官員證實，金正男長期向南韓提供情資恐是原因。

南韓SBS電視台在18日獨家報導指出，南韓幾位前任、現任國家國家情報局（NIS）官員向他們記者證實，金正男多年來向南韓國家情報局提供有關北韓的高級情資。至少在他去世前5~6年，金正男就開始與南韓情報員接觸與見面，並提供包含金正恩在內等當權者的動向情資。

報導指出，國家情報局特務還說明，曾在東南亞的第三國與金正男接觸過，也曾向他提供資金來換取情報。他們指出，國家情報局了解金正男的基本動向，也能直接收到來自與金正男透過電子郵件聯繫。不過當時國家情報局並沒有推動讓金正男來到南韓接受庇護的行動，是因考慮到此劇可能會讓兩韓關係面臨很大的負擔。

南韓國家情報局回應，不公開跟有關線人的活動。而SBS指出「金正男死後，《華盛頓郵報》等外媒引述消息人士的說法指出，金正男曾與中央情報局（CIA），還有南韓、中國、日本等地的情報機構有所接觸。但這是首度有前任或是現任國家情報局的高級官員證實此事。」

《The Korea Times》報導，金正男是金正恩同父異母的哥哥，是父親金正日的長子，曾經也被視為北韓政權的接班人。不過他在捲入一系列的事件後，失去了父親對他的信任，其中包含2001年嘗試持假護照入境日本。當時，他是說他想要參觀東京迪士尼樂園。在那之後，他就持續住在澳門，並且在其他國家之間旅行。

金正男在2017年2月13日獨自現身在馬來西亞吉隆坡國際機場，當他在辦理離境手續時，突然有兩名女子靠近，並且在他臉上抹上劇毒神經毒素VX，全程犯罪時間不到2秒。金正男在一小時之內就死亡，如此公開的暗殺手法，震驚世界。

當時動手把毒素抹在金正男臉部的兩名女性，分別是印度籍女性Siti Aisyah以及越南籍女性Doan Thi Huong。他們當時堅稱是被蒙騙參與整人節目錄影。兩人分別在2019年3月、5月刑滿獲釋。

當前，金正男遭到暗殺的內幕，仍舊不明。美國與南韓都強烈懷疑是金正恩下令暗殺他，因為他的存在威脅了金正恩的統治權。但是對此北韓政府強烈駁斥，還一度不承認死者是金正男。曾痛斥馬來西亞擅自調查死因。金正男死於馬來西亞，還一度造成馬國與北韓之間外交關係緊張。2017年3月，馬來西亞應金正男家屬要求，將其遺體送回北韓。