萬年流傳的網路梗圖依舊讓眾多網友笑翻。（翻攝臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

不少男性為中年發福所苦惱，且腰圍過粗恐怕要擔心心血管、糖尿病等慢性疾病上身。不過有網友發問，聽說「有肚腩的男子比較體貼？」，竟獲得上萬網友喊讚。

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》分享一張照片，並發問：「真的嗎？」。只見照片中一名沒穿上衣，露出圓滾滾大肚腩的男士，靠在一名穿著豹紋泳裝、身材曼妙的長髮女郎背後，兩人身體曲線「完美契合」，果真是非常「體貼」。

雖然是網路流傳的梗圖，且年代已不可考，但這篇貼文仍吸引超過萬名網友按讚，紛紛tag友人並留言：「不用瘦的理由」、「真的是用身體在貼耶！」、「女生叫不是因為開心 只是要被壓死了」、「所以你的肚子是要來填滿我的腰身？」、「我只知道別人的老公都不會讓人失望」、「天天都是鮪魚季~肚子大只剩搔癢的功能，不能愛到深處無怨尤」、「體不體貼我是不知道啦，但我弟是認證的大肚腩工具人」。