以《後宮甄嬛傳》爆紅全亞洲的大陸女星孫儷，日前難得性感出席精品活動，一身綠色華服襯托出她優雅氣質與纖細身材。未料事後網上也流出她一段現場影片，影片中她少了修圖軟體的加持，瘦到前胸貼後背的模樣引發網友熱議，更有人直言這身衣服把孫儷身材缺點全都暴露出來，為娘娘心疼不已，氣罵要造型師踹共。
一向氣質典雅的孫儷，日前難得以一身性感爆棚的超低胸綠色華服現身精品活動，罕見火辣打扮不意外地吸引現場媒體搶拍，粉絲也讚爆娘娘氣場強大，什麼風格都能完美駕馭，不愧是美女穿什麼都好看。
然而隨著孫儷現場零修圖照曝光，卻引發了網友一面倒負評。原來少了修圖軟體修飾的孫儷，真實身材令人意外，副乳明顯被擠出兩大坨，胸前一片平坦更是讓網友看了心驚驚，直呼「這什麼鬼衣服」、「娘娘瘦的胸都沒了」、「肉肉擠出來了，好醜」、「這套衣服毀了娘娘」、「衣服快掉下來了」、「嚇了一跳，以為孫儷衣服滑落了」。
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