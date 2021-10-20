防衛世界(DefenseWorld)引述《環球時報》報導，大陸國營「中國航天科技集團公司」（CASC）剛剛完成大推力固體火箭引擎的測試，這台引擎直徑達到3.5公尺，裝藥量150噸，而推升力過500噸。
測試地點在西安的航天固體推進技術研究院（AASPT）進行，如此巨大的固態火箭，在其他航太大國也不常見。
CASA表示「此試驗標誌著我們在固態運載火箭技術領域中，取得重大進展，為將來發展重型運載火箭技術奠定了基礎。為將來的載人登月以及深太空計畫，都是重要的。」
太空火箭分為液態燃料與固態燃料，液態燃料的操縱性較好，可以透過各種閥門來控制，但是設計複雜，成本極高，而且液體燃料容易揮發，必須在發射前裝填，否則很容易漏光；而固態燃料是將燃料與氧化劑都混合成膏狀，燃燒以後就只能一直燒完，不能中途結束，但是推力極大，構造簡單。
早期的太空火箭與彈道飛彈都採用液態火箭，之後固態火箭的安全性逐步提升，而且保存時間更久，因此先是彈道飛彈採用固體燃料，之後許多的太空火箭也應用上固體燃料系統。
研究人員認為，新的 500 噸推力火箭引擎，可使以後的大型重型運載火箭變得更廉價與更快的量產速度。
CASA計畫，在單台500噸推力引擎的基礎上，繼續研製直徑3.5公尺的更大型引擎，總推力將超過1000噸。
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