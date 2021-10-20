日演員石田百合子以愛護動物為人所知，她在家裡養著5隻貓與一隻狗，但她原則上不上動物相關的電視節目，業界人士透露，是因為她認為以動物為主題的綜藝節目，通常都只播出動物可愛、好玩、有趣的一面，卻幾乎不討論應如何妥善照料動物，以至於造成了很多一時只想玩玩寵物而不負責任的「飼主」，更有人直接把動物遺棄。

石田在演藝工作時間外，花了很多的時間在照顧家中動物上，若發現毛孩身體有狀況就迅速帶去醫院，細心照料如同跟養育小孩。石田有時在她的IG分享這類信息，就算拍戲忙碌她也投入全心飼養，不少粉絲留言「真是辛苦你了！」

石田過去雖曾在新聞節目走訪動物保護施設，但她感覺節目能真正討論動物的時間很短，沒有讓她真正傳遞到愛護動物的要旨，令她心境複雜。此外，她也不喜歡被冠上「愛護動物者」這類名號，她認為有更多長期地付出著全力保護動物的人們，相較下她不認為自己有立場獲得這樣的美稱。