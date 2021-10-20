新光三越台北信義新天地趁21日周年慶前，花1.5個月改裝3個樓層，約100個品牌翻新，A11 B1鎖定18歲至25歲，打造「Z世代玩樂聚集地」；A9 4、5樓聚焦30歲以上有消費力的男女關注的「社交生活」，鎖定拳擊健身、按摩、理容、美食、高爾夫、展覽六大體驗，打造全新型態的下班放鬆生活，提供一站式的休閒放鬆服務，將社交場域精緻化。

新光三越台北信義新天地A11梯廳全新變身，是拍照打卡熱點。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A11梯廳全新變身，是拍照打卡熱點。（郭家崴攝）

新光三越台北信義新天地觀察，信義區4店平均客層在30歲至40歲間，A11以25歲至35歲占近3成為大宗，18歲至25歲則占約1成。為吸引Z世代，B1睽違7年改裝，66個品牌有10家全台首發店、24家信義獨家，新品牌占5成，還首次設立35坪的「A11 LIVE」直播間。

新光三越台北信義新天地A11 B1「潮選貨大店」以「niko and …」為首。（郭家崴攝）

新光三越台北信義新天地A11 B1「單品集中區」Jiu Jiu口罩單日業績可達20萬元。（郭家崴攝）

整層分為4個主題，「潮選貨大店」以「niko and …」為首；「網美一條街」主打網紅界愛牌「LOVFEE」全台首間實體店；「美型運動所」有瑜珈品牌「MELLOW ACTIVE」獨家引進的韓國運動品牌「andar」；「單品集中區」有信義獨家的眼鏡品牌「KlassiC.」。10月13日開幕以來，交易筆數成長2成、來客增加4成、業績成長3成。

新光三越台北信義新天地A11 B1「網美一條街」，LOVFEE五分袖西裝套裝，原價1380元、特價980元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9 5樓有首發概念店「Taylor Made Golf」全球首間形象店。（郭家崴攝）

新光三越台北信義新天地A9 5樓有HONMA信義唯一高球試打室。（新光三越提供）

A9 4、5樓10年首次大改，30個品牌中，有10家全台獨家、8家信義獨家，近7成是新品牌，因應台灣高爾夫人口超過200萬，每年15％成長，加上台北信義新天地上半年高爾夫業績成長2至3成，在5樓規畫近200坪、全台最完整的高爾夫專區，引進超過12種品牌，包含首發概念店Taylor Made Golf全球首間形象店、增加人氣高的PXG韓國線高爾夫球服裝系列，且設置約5坪、HONMA信義唯一高球試打室。

新光三越台北信義新天地A9 4樓引進「好男人理容院」，店裝融入歐洲和上海等元素，剪髮1000元起跳。（郭家崴攝）

新光三越台北信義新天地A9 4樓引進「好男人理容院」，店裝融入歐洲和上海等元素，剪髮1000元起跳。（郭家崴攝）

新光三越台北信義新天地A9 4樓引進「好男人理容院」，店裝融入歐洲和上海等元素，剪髮1000元起跳。（郭家崴攝）

4樓則有首次進駐百貨的「好男人理容院 BestMan Barbershop」，融入歐洲中古世紀騎士精神、大亨小傳和上海元素、青花瓷圖騰，店中跨品牌合作的「無盡紋身ENDLESS TATTO」期間限定快閃店，也在5樓舉辦「無盡紳士特展」，展示稀有經典重機。

新光三越台北信義新天地A9 5F「無盡紋身ENDLESS TATTO」規畫期間限定快閃店，展出多台收藏的重機。（郭家崴攝）

新光三越台北信義新天地A9 4樓有「小春秋」百貨首家按摩體驗店。（郭家崴攝）

新光三越台北信義新天地A9 4樓「小春秋」腳位共6個。（新光三越提供）

此外，4樓還有「小春秋足體養生會館」百貨首家按摩體驗店，推出A9獨家療程「低頭族饗宴」，頭頸肩按摩45分鐘，另贈香氛薰衣草泡腳10分鐘，原價900元、優惠價699元，以及全新的「野獸國」玩具專賣店。10月12日開幕至今來客和業績皆雙位數成長。