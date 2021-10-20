羅莎莎近來推出新單曲〈應聲蟲〉，日前拍攝ＭＶ邀來實力派演員宋柏緯擔綱一日男友，以及編曲人史今SJIN出演戀愛顧問，有趣詼諧的互動更為歌曲增加可愛俏皮感，羅莎莎透露與宋柏緯頗有私交，因為宋柏緯也很喜歡音樂、充滿熱誠，甚至還特地正式來找她來認真學唱歌，誠意十足。

宋柏緯飾演羅莎莎不擅長回應與表達的男友，以及合唱與編曲人史今SJIN扮演戀愛顧問，提供各種法寶妙招，替愛侶們的戀情加溫，羅莎莎笑說：「當初公司提議邀柏緯合作的時候我整個放聲大笑，覺得實在太巧了！本來我怕會很尷尬，但他不愧是專業的演員，演出很自然，當天玩得很開心，很感謝他當初一口答應出演，超級相挺。」

在拍攝過程中，令羅莎莎驚訝連連的，反而是較不熟悉鏡頭的史今SJIN，羅莎莎回憶說：「因為平時他的形象都偏正經，想不到詮釋戀愛顧問這個角色這麼到位，整個放得很開，很多鏡頭都是一條就過。」他們在現場大聊音樂，拍攝過程相當愉快。