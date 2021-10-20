為了解血壓高低對大腦健康的影響，澳洲國立大學組成的研究團隊針對逾600名中老年人進行長達12年的追蹤研究。結果發現，與高血壓的患者相比，中年時維持理想血壓的人，大腦往往年輕至少6個月以上。研究團隊總結，血壓的升高會影響大腦的健康狀況，民眾應盡早在年輕時就維持健康生活與改變飲食習慣。

這份研究成果已發表於2021年10月份的期刊Frontiers in Aging Neuroscience。論文指出，血壓升高已成為現代人主要健康風險因素，也是造成全球死亡年齡下降的主因之一。現有文獻已證實，高血壓往往造成認知能力的下降，使得失智的風險提高；但是，從幾歲開始，血壓的升高會影響大腦健康，目前學界仍無法解釋。

為了解血壓深降對中老年人大腦健康的影響，研究團隊召集686名44歲至64歲的中老年人，分析其大腦健康指數並追蹤12年來的血壓。其中，44至46歲的中年人共335位，女性佔52%；60至64歲的老年人共351位，女性占46%。

研究團隊除為認知能力完整的參與者進行4次腦部掃描外，還使用機器學習的方式來評估大腦健康程度，進而產生「大腦觀察年齡」並與實際年齡進行比對。研究團隊還評估血壓與大腦觀察年齡的縱向關聯性。

結果發現，在追蹤期間，參與者的血壓逐漸地升高；平均動脈壓（Mean arterial pressure，簡稱MAP）為每年0.8毫米汞柱。收縮壓（SBP）為每年1.41毫米汞柱。舒張壓為每年0.61毫米汞柱。

研究團隊也發現，對於MAP高於90毫米汞柱、SBP高於114毫米汞柱、舒張壓高於74毫米汞柱的參與者而言，血壓每增加10毫米汞柱，大腦觀察年齡就平均增加51.1天到65.7天的年齡。

研究團還發現，相較於有高血壓的參與者，擁有理想血壓的參與者在中年時大腦年輕至少6個月以上。

研究團隊總結，即使數值還在正常範圍，一旦血壓就升高容易加速大腦衰老。換言之，大腦健康狀況往往與血壓高低有關。學界往往認為，人的大腦要到晚年才會因為高血壓而變得不健康；事實上，即使是血壓健康的中年人，只要血壓開始升高，大腦就隨之老化。

研究團隊呼籲，正常血壓為120/80，理想血壓則為110/70。人們應保持理想血壓，使得大腦即使年齡增長仍能保持年輕與健康。更重要的是，人們應越早採取健康的生活方式與飲食習慣，以免血壓增加過多，而非坐等成為問題後才思考如何解決。